Suis Bodo Glimt - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:00.
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Date: 11/08/2026 18:00
Compétition: Champions League
journée: Troisième tour préliminaire (retour)
Stade: Aspmyra Stadion
L'Inter et City y ont été battus : l'Aspmyra Stadion, une forteresse imprenable pour l'Union ?
Scott Crabbé depuis Bodø
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L'Inter et City y ont été battus : l'Aspmyra Stadion, une forteresse imprenable pour l'Union ?
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise se prépare à affronter Bodø/Glimt. La tâche ne sera pas simple face au leader du championnat norvégien, qui n'a pas l'habitude d'être accroché à domicile.

Quelques parallèles peuvent être établis entre Bodø/Glimt et l'Union Saint-Gilloise : deux clubs qui reviennent de loin, en l'occurrence des divisions inférieures, et qui ont connu une ascension fulgurante ces dernières années, au point de rafler le titre national et de se faire un nom en Ligue des Champions.

Les Norvégiens ont leur Parc Duden à eux : l'Aspmyra Stadion, une enceinte vieillissante de 8000 places qui a son charme, mais qui fera bientôt place à l'Arctic Arena pour permettre au club de continuer son développement.

L'Union devra se faire au synthétique

Sauf que contrairement au Stade Joseph Marien, l'Aspmyra Stadion est aux normes UEFA (et heureusement, car il est l'une des seules enceintes de cette région au nord du cercle polaire). Avec son synthétique, l'endroit ne laisse généralement pas de grands souvenirs aux équipes adverses.

Cette saison, Bodø a remporté sept de ses huit matchs disputés à domicile en Eliteserien. La saison dernière, le ratio était de 12 sur 15, mais avec quelques sacrées performances européennes pour agrémenter le tout. Manchester City, l'Inter Milan et le Sporting Portugal y ont notamment mordu la poussière, Tottenham y a été accroché. L'Union devra montrer les dents pour ne pas subir le même sort.

Prono Bodo Glimt - Union SG

Bodo Glimt gagne
Union SG gagne
Les plus populaires
2-1
(4x)		 1-2
(3x)		 2-0
(1x)

Comparatif Bodo Glimt - Union SG

Classement

1
24

face-à-face remportés

0
2
0
04/08 20:00 Union SG Union SG 3-3 Bodo Glimt Bodo Glimt
03/10 21:00 Union SG Union SG 0-0 Bodo Glimt Bodo Glimt

Champions League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Kairat Almaty Kairat Almaty 17:00 Levski Sofia Levski Sofia
Sabah Sabah 18:00 Aarhus GF Aarhus GF
Bodo Glimt Bodo Glimt 18:00 Union SG Union SG
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 19:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
NEC NEC 19:30 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 20:00 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva
NK Celje NK Celje 20:15 Ararat Erevan Ararat Erevan
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 20:15 Mjällby AIF Mjällby AIF
Sturm Graz Sturm Graz 20:30 Fenerbahce Fenerbahce
Lyon Lyon 21:00 Sparta Prague Sparta Prague
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