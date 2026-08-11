L'Inter et City y ont été battus : l'Aspmyra Stadion, une forteresse imprenable pour l'Union ?

L'Union Saint-Gilloise se prépare à affronter Bodø/Glimt. La tâche ne sera pas simple face au leader du championnat norvégien, qui n'a pas l'habitude d'être accroché à domicile.

Quelques parallèles peuvent être établis entre Bodø/Glimt et l'Union Saint-Gilloise : deux clubs qui reviennent de loin, en l'occurrence des divisions inférieures, et qui ont connu une ascension fulgurante ces dernières années, au point de rafler le titre national et de se faire un nom en Ligue des Champions.

Les Norvégiens ont leur Parc Duden à eux : l'Aspmyra Stadion, une enceinte vieillissante de 8000 places qui a son charme, mais qui fera bientôt place à l'Arctic Arena pour permettre au club de continuer son développement.

L'Union devra se faire au synthétique

Sauf que contrairement au Stade Joseph Marien, l'Aspmyra Stadion est aux normes UEFA (et heureusement, car il est l'une des seules enceintes de cette région au nord du cercle polaire). Avec son synthétique, l'endroit ne laisse généralement pas de grands souvenirs aux équipes adverses.

Cette saison, Bodø a remporté sept de ses huit matchs disputés à domicile en Eliteserien. La saison dernière, le ratio était de 12 sur 15, mais avec quelques sacrées performances européennes pour agrémenter le tout. Manchester City, l'Inter Milan et le Sporting Portugal y ont notamment mordu la poussière, Tottenham y a été accroché. L'Union devra montrer les dents pour ne pas subir le même sort.