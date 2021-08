Anderlecht veut l'Europe : un 11 remanié sans Verschaeren pour Kompany ?

Anderlecht reçoit Vitesse Arnhem ce soir. Vincent Kompany pourrait opter pour quelques changements.

Le déplacement au Cercle de Bruges a semblé confirmer que Vincent Kompany a trouvé une bonne partie de son onze de base : Gomez s'est imposé comme bien mieux qu'un back de fortune, l'hypothèse d'une défense à 3 s'éloigne pour le moment et le duo Olsson-Cullen au milieu paraît bien établi. Zirkzee et Raman forment en ce moment le duo le plus performant possible.

Mais un joueur a frappé fort à son entrée : Francis Amuzu, qui a fait exploser la défense du Cercle même s'il n'a pas été récompensé d'un but. Son activité a tranché avec le relatif manque d'impact de Yari Verschaeren, dans le creux. Ce soir, Verschaeren pourrait bien être placé sur le banc ; reste à voir si Amuzu sera vu comme un joker, son meilleur rôle, ou sera titularisé. Lior Refaelov, un peu en-deçà ces dernières semaines, est cependant venu à Anderlecht pour amener son expérience dans ces grands rendez-vous.

Le onze probable d'Anderlecht :

Van Crombrugge / Gomez - Delcroix - Hoedt - Murillo / Cullen - Olsson - Refaelov / Raman - Zirkzee - Amuzu