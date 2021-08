LIVE : Anderlecht déjà mené ! (1-0)

Le RSCA n'a plus droit à l'erreur ce jeudi soir : il faudra gagner à Arnhem (ou se préparer à une séance de tirs au but), et les Mauves vont devoir faire respecter leur rang.

Les propos de Vincent Kompany sont maladroits, mais traduisent plutôt un statut qu'une certaine prétention : "Anderlecht est toujours favori, lors des 34 matchs de Pro League également, quelle que soit la réalité du classement", a lancé l'entraîneur du RSCA. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir et qui auraient probablement pu ou dû être nuancés, mais qui signifient simplement qu'Anderlecht a un statut et que malgré la réalité du terrain et des années difficiles, 34 titres de champion de Belgique pèsent lourd.

Oui, ce soir, Anderlecht sera favori, et doit être vu comme tel, aussi par respect pour notre football belge : dans ce double duel face à Vitesse Arnhem, la qualité du noyau d'Anderlecht et la qualité de notre football doivent donner l'avantage théorique aux Mauves. Jeudi dernier, les hommes de Kompany ont dominé leur adversaire dans le jeu mais ont été punis par leur terrible manque de lucidité devant et derrière. Il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs aujourd'hui.

Attention à Openda

L'une de ses erreurs a été de laisser énormément d'espaces aux ailiers néerlandais : Amir Murillo a probablement disputé l'un de ses pires matchs sur le plan défensif, et Sergio Gomez, encensé - à juste titre - depuis son arrivée pour son apport offensif, a rappelé à tout le monde qu'il n'était pas un back de métier. Wesley Hoedt, de son côté, a de nouveau un peu inquiété, manquant de concentration à un moment clef.

Un tel laisser-aller a déjà coûté cher sans Tannane (qui est monté au jeu) et Openda, les deux armes offensives principales de Vitesse Arnhem. Tous deux seront présents ce soir, et Loïs Openda ne va pas se priver de profiter d'une telle visibilité, à savoir prouver à toute la Belgique qu'il a bel et bien passé un palier, lui qui parlait récemment des Diables Rouges dans un entretien accordé à La Dernière Heure. Il faudra être bien plus intransigeant pour ne pas manquer les poules européennes et pour que Kompany ne subisse pas l'une des premières désillusions de sa jeune carrière d'entraîneur.