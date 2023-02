LIVE : Anderlecht est déjà mené en Bulgarie (1-0)

Si Anderlecht sera privé de Francis Amuzu, Ludogorets n'est pas en reste, avec plusieurs absents parmi les titulaires habituels.

Ce mercredi, nous vous parlions des quelques "belgicains" de Ludogorets. Mais deux d'entre eux seront absents. Ainsi, Olivier Verdon (27 ans), pilier de la défense bulgare, est suspendu, et l'ex-Gantois Ihor Plastun sera donc orphelin de son compère habituel. Même chose pour le milieu de terrain Jakub Piotrowski (25 ans), suspendu lui aussi. Le Polonais était brièvement passé par Genk et Waasland-Beveren, sans convaincre, mais est devenu le métronome de Ludogorets.

Enfin, le back gauche et international bulgare Anton Nedyalkov (29 ans) manquera également à l'appel. À ces suspensions s'ajoutent les blessures de Dinis Almeida (défenseur) et Rick (ailier). Ce dernier compte 6 buts et 8 assists cette saison, et son absence est donc un coup dur.

Composition probable de Ludogorets :

Padt, Witry, Plastun, Ruso, Gropper, Show, Naressi, Nonato, Tekpetei, Thiago, Despodov