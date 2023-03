Une occasion unique de prolonger l'aventure européenne pour La Gantoise à l'Istanbul Basaksehir

Les Buffalos se déplacent en Turquie avec l'opportunité de se qualifier pour les quarts de finale de la Conférence League. Autant dire que le match (dont le coup d'envoi sera sifflé ce mercredi à 18h) s'annonce crucial.

Au vu du match aller, La Gantoise peut nourrir des ambitions face à l'Istanbul Basaksehir. Sur un terrain qui a vite franchi la limite de l'impraticable, les Buffalos avaient dominé l'équipe turc sans parvenir à décrocher la victoire, après être revenu au score suite à une mauvaise entame (1-1). Mais l'on sait comment peuvent se comporter ces équipes qui arrachent un partage en paraissant prenable à l'occasion d'un long déplacement : le retour est souvent une autre paire de manche devant la furia locale.

Malgré cette méfiance, Hein Vanhaezebrouck est conscient que son groupe a un coup à jouer : toujours prompt à invoquer des circonstances atténuantes pour retirer la pression de son équipe, il a admis en conférence de presse que Gand "a déjà battu des équipes plus fortes" et s'est même permis de se projeter sur la suite de la compétition. Pour cela, les Gantois peuvent compter sur deux adjuvants moraux : Tarik Tissoudali et le président Ivan De Witte ont fait le voyage à Istanbul avec le groupe. Sur le retour après une grave blessure au genou, le premier apportera sa joie de vivre à ses coéquipiers (il n'est pas encore apte à jouer) tandis que le second prendre la parole dans le vestiaire pour rappeler l'importance de la rencontre.