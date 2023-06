Le match bascule entre la Fiorentina et West Ham : suivez en direct la finale de la Conférence League

présentation (du match): Suivez West Ham - Fiorentina en direct commenté

Un bon parcours européen peut faire oublier une saison plus compliquée en championnat. Cela pourrait être le cas de West Ham ce soir, après un exercice passé à lutter dans le fond de tableau en Premier League. Le dernier trophée des Hammers a d'ailleurs été glané sur la scène continentale, remontant à l'édition 1999 de la défunte Coupe Intertoto. Sans surprise, David Moyes aligne son onze type à West Ham, à savoir le même qui a battu Gand lors du quart de finale retour, Michail Antonio est donc préféré à Danny Ings en pointe. Le topo est différent pour la Fiorentina, huitième de Serie A et finaliste de la Coppa Italia il y a deux semaines. Mais le rendez-vous est également unique pour la Viola, qui n'a plus atteint une finale européenne depuis celle perdue en 1990 en Coupe UEFA. Sofyan Amrabat (Ex-Club de Bruges) et Christian Kouamé (Ex-Anderlecht), tous deux titulaires, seront donc tout particulièrement motivés à briller.