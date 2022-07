L'Antwerp gâche la première d'Alderweireld par un nul très peu encourageant

L'Antwerp n'a pas réussi à faire mieux qu'un piètre 0-0 face au modeste FK Drita, en entame de ses qualifs pour la Conference League.

L'Antwerp débutait sa saison par un match européen. Ce deuxième tour aller de Conference League face aux Kosovars de Drita allait se jouer avec les deux recrues phares du mercato anversois. Janssen était préféré à Frey, Alderweireld débutait comme prévu.

En outre, Krasniqi était aligné à gauche de la défense, tandis que Gerkens se positionnait juste derrière le triangle offensif, complété par Benson et Miyoshi.

L'Antwerp était évidemment la première équipe à tenter au but, et pour être honnête sera presque la seule. Almeida rate le coche sur un ballon en retrait (3e), puis Gerkens place sa tête juste à côté après un superbe centre de Nainggolan (12e).

Les hommes de van Bommel dominent, c'est une certitude, mais manquent de précision dans les transmissions et dans la concrétisation. Yusuf frappe de loin, juste à côté, puis une erreur de sa part prouve que jouer haut peut s'avérér dangereux tant Drita privilégie les contres (30e).

Après deux semi-occasions pour Janssen (34e) et Krasniqi (44e), c'est déjà la mi-temps.

La seconde mi-temps est dans la même veine que la précédente. L'Antwerp essaie de faire le jeu mais n'est pas très inspiré, tandis que Drita fait le gros dos et essaie de profiter de leurs rares opportunités.

Le Great Old se ménage plusieurs occasions, mais aucune n'est assez menaçante ou saisie avec assez de conviction pour terminer sa course au fond des filets.

Le jeu est haché, peu agréable à voir. On sent l'intensité mise dans les duels et dans le jeu, mais sans aucun résultat.

Nainggolan est remplacé par Frey, Verstraete monte à la place de Yusuf. Balikwisha remplace ensuite Miyoshi. 3 changements qui ne...changeront pas grand-chose.

C'est vers la 70e que l'Antwerp se ménage les plus belles occasions, d'abord avec Verstraete et Benson, puis avec Frey. Janssen (84e et 90e) et Gerkens (88e) ont encore des opportunités mais n'y arrivent pas.

Il va falloir faire - bien - mieux au retour...