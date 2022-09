Quelle compo pour le match crucial du RSCA au FCSB ?

Le Sporting d'Anderlecht veut se relancer après une série difficile. Heureusement, les Mauves sont en confiance au niveau européen.

Felice Mazzù est privé d'Amadou Diawara pour ce déplacement au FCSB. Le milieu de terrain est dès lors très jeune avec le duo Kana-Arnstad aux côtés de Majeed Ashimeru. Devant, Silva est associé à Lior Refaelov. Murillo et Amuzu occupent les flancs et la défense est formée du trio déjà habituel, Vertonghen-Hoedt-Debast.

On notera l'une ou l'autre surprise côté FCSB : alors que Mazzù annonçait se méfier d'Andrea Compagno, l'attaquant italien, celui-ci est sur le banc au profit de Rusu. Même constat pour les ailiers Florinel Coman et Andrei Cordea, dont on nous dit le plus grand bien et qui débutent sur le banc.