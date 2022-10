LIVE : Anderlecht et West Ham dos-à-dos à la pause (0-0)

West Ham United n'a pas affronté beaucoup de clubs belges dans son histoire, mais ce fut presque à chaque fois marquant. Gand fut ainsi le premier adversaire européen du club, et Anderlecht infligera une amère défaite aux Hammers en finale de la Coupe des Coupes.

West Ham United fait partie de ces clubs dont l'histoire européenne est plus riche que son histoire nationale. Les Hammers n'ont jamais gagné le championnat d'Angleterre et ont dû se contenter de trois FA Cup et d'un Community Shield, mais ont soulevé la Coupe des Coupes (la défunte C2) en 1966, et la Coupe Intertoto en 1999.

Et en 1976, West Ham aurait même pu conclure son âge d'or, celui qu'on estime aller du début des années 60 au milieu des années 70, par une seconde Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, n'eut été ... le RSC Anderlecht, qui remporte le trophée devant son public, au Stade du Heysel. C'était il y a 45 ans ; en 2016, le RSCA avait rendu hommage à ses héros en les mettant à l'honneur avant un coup d'envoi. Le regretté Robby Rensenbrink avait alors été acclamé par ce Parc Astrid qui l'a tant aimé. Ce jeudi, pour le retour de West Ham à Bruxelles, les mêmes finalistes de 1976 seront présents avant la rencontre, et le Soulier d'Or (et second du Ballon d'Or !) 1976 sera certainement encore dans les coeurs.

Car Rensenbrink avait été le grand homme à la fois de cette finale, lors de laquelle il marque par deux fois (tout comme François Van der Elst, lui aussi décédé depuis cet hommage de 2016), et de cette campagne européenne qui l'avait vu inscrire 8 buts. Le parcours d'Anderlecht, cependant, rappelle qu'on parle là d'un tout autre football : les Mauves avaient éliminé le Rapid Bucarest, Banja Luka, Wrexham AC (Pays de Galles) et le Sachsenring Zwickau pour arriver en finale.

West Ham, de son côté, ne comptait plus beaucoup des héros de 1965, vainqueurs de la C2 : le légendaire trio Bobby Moore-Geoff Hurst-Martin Peters avait quitté le club au début des années 70, entamant un lent déclin pour les Hammers. Un nom à noter cependant : Frank Lampard Sr, père de la future légende de Chelsea. Le paternel jouera 551 matchs pour West Ham, son fils 187.

Depuis cette époque, West Ham n'a plus affronté d'équipe belge qu'à deux reprises : en 1983, lors d'un tournoi amical de présaison (l'Arminia Bielefeld Tournament), les Londoniens affrontent ... le Thor Waterschei, l'un des ancêtres du Racing Genk. Les deux équipes s'affrontèrent en "petite finale" du tournoi, et les Limbourgeois l'emportèrent 4-3 aux tirs au but après un partage (1-1) dans le temps règlementaire. L'année passée, ensuite, en poules de l'Europa League, c'est le Racing Genk lui-même qui défie West Ham ; largement dominés à Londres (3-0), les Limbourgeois faisaient meilleure figure à domicile (2-2). Un tel résultat au Lotto Park serait vu comme un succès compte tenu du contexte compliqué.