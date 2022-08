Anderlecht ne manque pas ses débuts européens et prend une option sur les barrages

Anderlecht s'est imposé ce jeudi soir en déplacement à Paide Linameeskond en troisième tour préliminaire de la Conference League (0-2)

Felice Mazzù faisait tourner et procédait à pas moins de 5 changements. Murillo était aligné à droite. Ait El-Hadj et Arnstad étaient côté à côté au milieu de terrain. Devant, Refealov était titularisé en faux attaquant, avec à côté de lui Fabio Silva.

Après une première frappe, via Refaelov, Anderlecht était tout proche d'encaisser un but. Van Crombrugge arrêtait un ballon sur sa ligne et permettait aux Mauves de ne pas se prendre une douche froide.

Quelques minutes plus tard, Amuzu débordait bien sur son côté gauche et centrait pour Refaelov. L'Israélien recoupait bien la trajectoire et ouvrait le score (10e).

Anderlecht se créait quelques opportunités, via Fabio Silva (16e, 21e et 37e). Anderlecht prenait confiance et avait assez d'espaces pour construire. Refaelov allait à nouveau être décisif et lancer en profondeur Silva. Pour sa première titularisation chez les Mauves en match officiel, le Portugais faisait passer le ballon au-dessus d'Aksalu et inscrivait son deuxième but en 3 matchs (40e).

Mais Paide se montrait dangereux, via Tambedou. Van Crombrugge stoppait bien sa frappe. Juste avant la mi-temps, Murillo manquait l'occasion de tuer le match.

La seconde période se déroulait sur un faux rythme. Anderlecht se montrait encore un peu trop tendre sur les phases de transition estoniennes. Van Crombrugge sortait bien sur Luts (59e). Amuzu était dans un bon jour et tentait beaucoup de combiner ou de percuter.

Esposito, monté en fin de match à la place de Fabio Silva, contrôlait une passe sublime de Refaelov mais Aksalu sortait un superbe arrêt (85e).

Auteurs d'une fin de match sérieuse, malgré quelques fautes et pertes de balle évitables, les Mauves auront gardé le zéro et pris une belle option sur les barrages de cette Conference League. De l'autre côté, les Young Boys ont gagné sur le même score en déplacement au KuPS et semblent être les favoris pour affronter les Bruxellois à la fin août.