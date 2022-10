LIVE : West Ham fait le break contre Anderlecht (2-0)

Dans le magnifique écrin olympique de West Ham United, le RSC Anderlecht est face au plus gros défi de sa campagne européenne.

Anderlecht a-t-il la pression ? Pas forcément, car ce n'est pas contre West Ham que les Mauves doivent faire "le job" en Conference League. Felice Mazzù s'est offert une bulle d'air à Malines, qui ne sera pas brisée en cas de défaite à Londres. Mais l'objectif est clair : ne pas briser la dynamique positive entamée en seconde période Derrière les Casernes.

Cela signifie-t-il que les Mauves évolueront à 4 derrière, ou à 3 malgré les bonnes 45 dernières minutes malinoises ? Jan Vertonghen sera-t-il titulaire, ou laissé au repos pour la réception autrement plus importante de Bruges dimanche ? Et West Ham, qui a déjà un pied et demi hors des poules, alignera-t-il une équipe A, B, C ? Réponse ce soir, sur le coup de 21h...

Le onze probable :

Van Crombrugge / Delcroix - Hoedt - Debast / Amuzu - Verschaeren - Arnstad - Diawara - Murillo / Silva - Stroeykens