LIVE : Refaelov fait 0-1 à Silkeborg, qui est à 10 contre 11 ! Anderlecht a le sourire !

Le RSCA joue son va-tout ce soir au Danemark et doit l'emporter pour se qualifier aux dépens de Silkeborg.

Robin Veldman a révélé sa sélection pour ce dernier match de Conference League. Amir Murillo, suspendu, est absent et Noah Sadiki devrait en profiter pour occuper son poste. Théo Leoni est bel et bien présent, tout comme Benito Raman qui fait son retour de blessure. Yari Verschaeren, enfin, revient dans le groupe après sa légère blessure occasionnée le week-end dernier, et qui l'avait privé du match face à Eupen.