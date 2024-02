Nilsson égalise pour l'Union !!!

L'Union est parvenue à passer l'hiver européen. Seulement, le club ne sera pas parvenu à survivre en Europa League. La faute à plusieurs contre-performances contre Toulouse et Linz, et aussi sans doute à un calendrier très chargé. Ne nous voilons pas la face : finir 3e du groupe n'était pas l'objectif initial. Mais Alexander Blessin n'a une nouvelle fois pas caché que le championnat était la priorité.

Ainsi, l'Union se "contentera" des barrages de la Conference League, face à l'Eintracht Francfort. L'adversaire le plus fort que les Saint-Gillois pouvaient tirer à ce stade de la compétition.

Vainqueur de l'Europa League en 2021-2022, le club allemand reste un très gros morceau. 6e de Bundesliga, Francfort s'est qualifié en barrages après des poules très mitigées, terminées à la 2e place de son groupe derrière le PAOK.

Pour cette rencontre, l'Union devra faire sans plusieurs joueurs. Noah Sadiki, auteur de grosses prestations ces dernières semaines, est absent pour cause de suspension. Lazare Amani n'est pas encore de retour de la CAN avec la Côte d'Ivoire. En outre, Kevin Rodriguez et Fedde Leysen sont blessés.

La rencontre Union SG - Eintracht Francfort sera à vivre en direct commenté (18h45) depuis le Lotto Park d'Anderlecht sur Walfoot.be.

