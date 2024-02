Quel match ! L'Union réalise un tour de force et élimine l'Eintracht Francfort !

Grâce à une prestation de très très haut niveau, l'Union a battu l'Eintracht Francfort ce jeudi et se qualifie pour les 8e de finale de la Conference League. Un match qui restera dans l'Histoire de l'Union !

Ce jeudi soir sentait bon les grands rendez-vous européens. Le score du match aller (2-2) promettait un affrontement intense. Environ 1400 supporters unionistes avaient fait le déplacement européen malgré une météo capricieuse. Dans un Deutsche Bank Park survolté, 57000 fans allemands étaient prêts à donner de la voix.

Pour cette rencontre, Blessin doit faire sans Charles Vanhoutte, suspendu. Le milieu de terrain est remplacé par Sadiki. Rasmussen prenait à nouveau place dans l'entrejeu.

Le début de match est solide. Les deux équipes se donnent directement dans les duels. Les Unionistes se montrent entreprenants. Sur une frappe lointaine de Machida, Trapp doit dévier en corner (10e). Sur un superbe mouvement, Puertas renverse vers Castro-Montes. Son centre-tir puissant passe un mètre à côté du but (15e).

Bien en place, l'Union doit néanmoins faire très attention. On l'a vu au match aller : Francfort tire profit de chaque erreur, chaque espace laissé. Chaibi part en profondeur et trompe Moris, mais il est signalé hors-jeu (17e). Burgess doit laisser passer Marmoush dans son dos et doit ensuite revenir en catastrophe (24e).

L'Union a la possession du ballon mais ne parvient pas toujours à bouger un groupe de Francfort très bien regroupé. Amoura tente de surprendre Trapp de loin, sans résultat (38e). C'est finalement Francfort qui a la plus belle occasion de la première mi-temps. Sur un coup franc sublime de Chaibi, Moris s'envole pour détourner le cuir du bout des doigts (45e+1).

La materclass d'Amoura, la vista de Puertas

Comme lors du match aller, l'Union démarre la seconde mi-temps tambour battant. Sur une excellente anticipation de Rasmussen, Amoura part provoquer sur le côté gauche. L'Algérien dribble deux défenseurs et dépose en retrait à Puertas. Sa frappe ne laisse aucune chance à Trapp. Les supporters unionistes exultent, le Deutsche Bank Park est réduit au silence (0-1, 47e).

© photonews

Amoura est en feu et fait tourner la tête à la défense de Francfort. Il s'offre à nouveau un solo quelques instants plus tard. Koch est obligé de réaliser un retour énorme pour l'empêcher de marquer le 0-2.

Francfort tente de répliquer. Marmoush place sa tête à côté (62e). Ekitike, monté au jeu, tente d'enrouler mais envoie le ballon dans les tribunes (65e). Koch reprend de la tête sur corner, c'est trop croisé (69e).

L'Union fait très mal en contre. Lancé par Lapoussin, Amoura décale sur Puertas. Il a l'occasion de faire 0-2 mais frappe sur Trapp (72e). Dans la foulée, Lapoussin allume sur le poteau, mais est signalé hors-jeu.

La rencontre s'emballe. Chaque équipe sait que le prochain but peut être décisif. Les esprits s'échauffent. Amoura empêche Trapp de dégager. Plusieurs joueurs s'énervent, des coups se perdent. Nilsson, qui a mis le feu aux poudres, sort remplacé par Eckert sous les sifflets de quasiment tout le stade. Moris sort ensuite le grand jeu sur une tête de Nkounkou (77e).

Denis Eckert élimine quasiment l'Eintracht Francfort...

C'est alors qu'entre en scène un joueur resté bien trop dans l'ombre ces derniers mois à l'Union : Denis Eckert. A peine monté au jeu, il réceptionne un corner et allume une frappe supersonique qui ne laisse absolument aucune chance à Trapp. Un but libérateur pour l'Allemand, qui traversait une période assez compliquée depuis sa blessure en 2023 (0-2, 80e).

Une fin de match sous haute tension

L'Union est quasiment qualifiée, mais encaisse dans la foulée. Edimbe fait 1-2 d'une tête plongeante (88e). Francfort met une pression folle sur la défense de l'Union. Le stade est au bord de l'explosion.

Mais cette Union-là est presque inébranlable mentalement. Les Bruxellois tiendront le coup jusqu'au coup de sifflet final. Les voilà qualifiés pour les 8e de finale de la Conference League. Et c'est pleinement mérité !