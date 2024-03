Fenerbahce - Union : Terho passe tout près du 0-2

L'Union Saint-Gilloise affronte Fenerbahce ce jeudi à Istanbul. Le CEO du club, Philippe Bormans, a préfacé la rencontre.

Après la défaite (0-3) contre Fenerbahce au match aller, quelles ambitions pour l'Union ? L'équipe fait-elle ce déplacement uniquement pour le prestige ?

Hors de question, selon le CEO Philippe Bormans. "L'Union ne serait pas l'Union si on n'essaye pas de quand même gagner ce match. On va tout donner, parce qu'il y aura pas mal de scouts présents et que nos joueurs veulent se montrer."

"C'est un autre sentiment, c'est clair, mais on doit essayer de jouer ce match comme les autres", a continué Bormans, qui avoue ne pas avoir été "surpris" par le discours des joueurs et du coach dans la foulée du match aller. "Je pense que c'est à cause de la déception de perdre le match, une question de sentiment. Et je pense qu'il sera différent aujourd'hui (mercredi) quand les joueurs vont prendre l'avion ou quand ils joueront demain dans un stade plein, dans une telle ambiance."

Au vu du calendrier, est-ce que l'Union n'aurait finalement pas intérêt à ne pas se qualifier pour la suite de la Conference League, et ainsi se concentrer pleinement sur le championnat et la Coupe ? "Effectivement, on sait qu'il nous reste 11 finales (sur la scène nationale, après les Play-offs, nda). Mais on a travaillé l'année passée pour être en Europe, on ne va pas abandonner un ou deux matchs parce qu'on est soi-disant fatigués. C'est ça, l'esprit de l'Union."