Date: 21/08/2025 20:00
Compétition: Conference League
journée: Play-offs (A)
Stade: Lotto Park

LIVE : C'est reparti entre Anderlecht et l'AEK

Anderlecht joue gros ce jeudi soir contre l'AEK Athènes. Les Mauve & Blanc doivent absolument se qualifier pour la Conference League.

Temps   57' 16" 
Suivi en direct par Florent Malice
57
 Et sur l'action suivante, Marin remonte le ballon, Kutesa manque son centre !
56
 HAZARD ! Mais quelle occasion ! Nathan De Cat avait fait tout le travail côté droit, en force, et son centre était parfait pour Thorgan Hazard au point de penalty... et la frappe passe au-dessus !
55
 Maamar et Hey commencent à souffrir à la relance !
54
 Hazard est dépossédé du ballon brutalement mais apparemment sans faute, ça profite à Kutesa qui part côté gauche mais sans danger
49
 L'AEK est bien remonté, avec deux changements
47
 Et déjà une frappe grecque, Marin frappe au-dessus
46
 remplacé Mijat Gaćinović
remplaçant Petros Mandalos
46
 remplacé Robert Ljubicic
remplaçant Petros Mandalos
46
 C'est reparti ! Après sa meilleure mi-temps de la saison, Anderlecht doit éviter de reprendre comme souvent, la fleur au fusil


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 HUERTA ! Sur un ballon dévié chanceusement par Llansana, le Mexicain frappe sur l'équerre
45
 Mais quel raté de Gacinovic ! Sur une perte de balle très dangereuse de Nathan De Cat, il rentre dans le rectangle et frappe loin au-dessus plutôt que de mettre en retrait...
42
 Le match se tend avec des interventions très souvent sifflées par Mr Brisard, ce qui ne plaît pas au public
39
  Carte jaune pour Ludwig Augustinsson
38
 Grosse occasion pour l'AEK Athènes avec un centre de Kutesa vers Marin !! Mais là encore, la frappe est sur Coosemans !
34
 Premier beau ballon tenté par Razvan Marin vers Zini, mais c'est un peu trop long
30
 L'AEK Athènes n'en touche plus une depuis le but ! Mauvaise relance de Moukoudi à l'instant. Le pressing anderlechtois est très intense
28
 Angulo et Hazard tentent un une-deux dans le rectangle mais c'était un peu trop optimiste de la part de Thorgan Hazard
26
 Le public est très chaud aujourd'hui et chaque décision de l'arbitre dans le sens de l'AEK est abondamment huée
24
 Moukoudi doit encore s'interposer d'un tacle glissé devant Dolberg lancé par De Cat
22
 Le Danois envoie une frappe sensationnelle à l'arrêt de l'entrée du rectangle !
21
 GOAAAAAAAAL ! KASPER DOLBERG ! Quel but phénoménal !
21

But 		But de Kasper Dolberg (Thorgan Hazard)
20
 Les sorties de défense d'Anderlecht sont pour le moment très propres dans ces premières vingt minutes
19
 C'est Zini qui part en contre... et qui envoie au-dessus
19
 Beau geste de Hazard pour fluidifier le jeu... mais le centre de Huerta est repoussé et l'AEK part en contre !
18
 Centre d'Augustinsson derrière le but
17
 ZINI ! Quel raté ! Il est trouvé au point de penalty par Gacinovic mais frappe sur Coosemans, mollement !
16
 La 13e minute a été dédiée à Moussa N'diaye, qui a perdu son frère âgé de 13 ans cette semaine
12
 Tête de Relvas sur le corner qui suit, Coosemans n'est pas inquiété
11
 Llansana commet la faute d'anti-jeu et prend déjà son carton jaune...
11
  Carte jaune pour Enric Llansana
10
 Frappe lointaine d'Augustinsson, au-dessus... l'AEK ne parvient pas à se dégager
9
 STRAKOSHA !!! Un double arrêt fantastique devant Huerta puis Dolberg !!!
8
 Superbe relais côté gauche entre Angulo et Hazard qui frappe... Strakosha la sort !
6
 Angulo tente une frappe dans un angle compliqué et obtient un corner ! Anderlecht entame très bien son match
6
 Bonne faute obtenue par Dolberg côté droit... et non ! L'arbitre ne siffle pas
3
 HUERTA !! Frappe repoussée péniblement par Strakosha !
1
 Et déjà une énorme alerte avec une grosse erreur de Moukoudi qui passe en retrait pour Strakosha, et manque de le tromper !! Corner !
1
 Anderlecht - AEK Athènes: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - AEK Athènes)
Anderlecht: Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Thorgan Hazard - Kasper Dolberg - Nilson Angulo - César Huerta - Enric Llansana - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat - Ali Maamar
Banc: Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Elyess Dao - Mats Rits - Mario Stroeykens - Yasin Özcan - Basile Vroninks - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini

AEK Athènes (Anderlecht - AEK Athènes)
AEK Athènes: Thomas Strakosha - Lazaros Rota - Harold Moukoudi - Hélder Filipe Oliveira Lopes - Aboubakary Koita - Robert Ljubicic - Răzvan Marin - Dereck Kutesa - Zini - Mijat Gaćinović
Banc: Domagoj Vida - Alberto Brignoli - Jens Jønsson - Niclas Eliasson - Luka Jovic - Orbelín Pineda Alvarado - James Penrice - Frantzdy Pierrot - Konstantinos Chrysopoulos - Stavros Pilios - Angelos Angelopoulos - christos kosidis - Petros Mandalos

Anderlecht Anderlecht
  Joueur
3 Hey Lucas  
6 Augustinsson Ludwig    
11 Hazard Thorgan A  
12 Dolberg Kasper  
19 Angulo Nilson  
21 Huerta César  
24 Llansana Enric    
26 Coosemans Colin  
55 Kana Marco  
74 De Cat Nathan  
79 Maamar Ali  
  Banc
Cvetkovic Mihajlo  
10 Verschaeren Yari  
13 Saliba Nathan-Dylan  
16 Kikkenborg Mads  
20 Vazquez Luis  
22 Dao Elyess  
23 Rits Mats  
29 Stroeykens Mario  
58 Özcan Yasin  
62 Vroninks Basile  
78 Tajaouart Anas  
91 Bertaccini Adriano  

AEK Athènes AEK Athènes
  Joueur
Strakosha Thomas  
Rota Lazaros  
Moukoudi Harold  
Oliveira Lopes Hélder Filipe  
Koita Aboubakary  
Ljubicic Robert  
Marin Răzvan  
Kutesa Dereck  
Zini  
Gaćinović Mijat  
  Banc
Vida Domagoj  
Brignoli Alberto  
Jønsson Jens  
Eliasson Niclas  
Jovic Luka  
Pineda Alvarado Orbelín  
Penrice James  
Pierrot Frantzdy  
Chrysopoulos Konstantinos  
Pilios Stavros  
Angelopoulos Angelos  
kosidis christos  
20 Mandalos Petros  

présentation (du match)

Conference League

 Play-offs (A)
Rosenborg BK Rosenborg BK 2-1 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
BK Hacken BK Hacken 7-2 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 2-1 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 1-0 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 0-2 CS U Craiova CS U Craiova
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 2-1 Virtus Virtus
Sparta Prague Sparta Prague 1-0 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 1-3 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 0-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 0-0 Brondby Brondby
NK Celje NK Celje 1-0 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 0-2 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 1-0 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 1-0 AEK Athènes AEK Athènes
Lausanne Sports Lausanne Sports 0-1 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 2-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 0-0 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 0-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 0-0 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-0 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
