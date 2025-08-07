Date: 07/08/2025 20:00
Compétition: Conference League
journée: Troisième tour préliminaire (aller)
Stade: Lotto Park

Anderlecht accueille le Sheriff Tiraspol. Les Mauves n'ont déjà plus le droit à l'erreur face aux Moldaves.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   78' 7" 
Scott Crabbé depuis le Lotto Park
74
 Centre vicieux du Sheriff
Coosemans se saisit tout de même du ballon
73
 Beaucoup d'interruptions
Le jeu se durcit
69
 Quelle occasion pour le Sheriff !
Soumah n'avait plus qu'à conclure au petit rectangle mais place au-dessus, Anderlecht s'en sort très bien sur ce coup
68
 Reconversion anderlechtoise
Belle séquence entre Bertaccini et Dolberg, ce dernier sert Angulo, qui se fait reprendre
66
 remplacé Enric Llansana
remplaçant Nathan-Dylan Saliba
65
 remplacé Thorgan Hazard
remplaçant Adriano Bertaccini
61
 Tentative d'Angulo
Grand pont sur le côté mais frappe trop tendre pour inquiéter le gardien
60
 Bertaccini va monter
La grande première pour lui au Lotto Park
58
 remplacé Mamady Diarra
remplaçant Papa Ndiaga Yade
58
 remplacé Peter Ademo
remplaçant Artur Serobyan
54
 Degreef souffre sur son flanc
Corner pour le Sheriff
52
 Coup franc dangereux pour le Sheriff
Très bon ballon dans le boxe mais Coosemans parvient tout de même à s'en emparer
48
 Anderlecht double la mise !
Première action de la deuxième mi-temps, Verschaeren se fait oublier sur la gauche du rectangle et centre pour Dolberg, lui aussi bien seul, 2-0 pour le Sporting
48

But 		But de Kasper Dolberg (Yari Verschaeren)
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+3
 Degreef plus en difficulté sur le côté
Hasi a réalisé un choix offensif en le faisant monter à la place de l'infortuné Ilay Camara mais le Sheriff passe plus facilement de ce côté
45+1
 Coup franc pour le Sheriff
La défense mauve se dégage
45
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
43
 Le Sporting tout proche du 2-0
Comme sur le but, centre au second poteau vers Angulo qui contrôle et reprend bien, un défenseur donne de sa personne pour empêcher le but du break
42
 Le rythme retombe
Anderlecht attend plus bas en cette fin de premier acte
38
 Llansana à nouveau très inspiré
Le milieu de terrain sent bien le coup pour déclencher le pressing et récupérer haut
35
 Occasion pour Tiraspol
Encore un centre venu de la gauche, heureusement pour Anderlecht que les visiteurs ne cadrent toujours pas
34
 Frappe enroulée d'Angulo
Geste gourmand qui visait la lucarne mais passe au-dessus
33
 Bon coup franc anderlechtois
Hey n'est pas loin de pouvoir reprendre, la défense se dégage en corner
32
  Carte jaune pour Nana Kwame Boakye
30
 remplacé Ilay Camara
remplaçant Tristan Degreef
29
 Moment de flottement en défense
Camara sorti du jeu, le centre parvient, l'attaquant moldave ne cadre pas
27
 Camara blessé
La tuile pour Anderlecht : Camara n'est pas encore totalement prêt et vient de se claquer le long de la touche, se couchant immédiatement sur la pelouse pour demander son changement
24
 Le Sheriff dépassé
Si le Sporting continue d'accélérer, il pourrait alourdir le score
23
 Timide danger visiteur
Reprise de la tête sans danger pour Coosemans
22
 Le poteau pour Dolberg !
Anderlecht enchaîne les occasions, cette fois sur l'autre flanc. Centre de Camara, feinte d'Hazard, reprise de Dolberg : tout y est...mais le poteau prive les Anderlechtois du 2-0
21
 Magnifique action du Sporting
Augustinsson et Hazard combinent à gauche, mais Verschaeren, trouvé en un temps dans le rectangle, reprend sur le gardien
20
 Dolberg un peu trop court
Bon ballon de Hey en profondeur mais le gardien adverse anticipe
19
 Le Sporting continue
Corner d'Angulo, la défense se dégage
17
 Quelle reprise d'Angulo ! Anderlecht est devant !
Très bien entré dans son match, Camara centre au second poteau, Angulo arrive lancé et reprend en un temps, son ballon est très pur et ne laisse aucune chance au portier adverse, 1-0 !
17

But 		But de Nilson Angulo (Ilay Camara)
15
 Les visiteurs déjà en train de gagner du temps ?
Le Lotto Park n'apprécie pas et le fait savoir
13
 Petit numéro d'Angulo
Mais Dolberg est trop court sur son centre
12
 Contre avorté pour les Mauves
Llansana manque son ouverture pour Angulo
10
 Première occasion pour Anderlecht
Récupération haute de Llansana qui cède à Hazard, ce dernier sert De Cat dans le dos de la défense, mais le gardien est là pour détourner sa frappe
7
 Frappe de Tiraspol
Augustinsson est sur la trajectoire
6
 Le Sheriff met le nez à la fenêtre
Hey détourne un centre venu de la gauche
4
  Carte jaune pour Marco Kana
4
 Les soigneurs interviennent
Le capitaine du Sheriff est au sol après le tampon de Kana
3
 Les Mauves trouvent l'homme libre
Thorgan Hazard est très mobile en ce début de match
1
 Anderlecht commence bien
Deux actions sur le flanc gauche, Tiraspol se dégage en corner
1
 C'est parti !
Le ballon roule au Lotto park
1
 Anderlecht - Sheriff Tiraspol: 0-0
19:56
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Lotto Park n'est pas tout à fait comble mais réserve un bel accueil aux 22 équipes
19:43
 Attention à ne pas sous-estimer le Sheriff
La guerre en Ukraine a beau avoir affecté la Moldavie toute proche, le championnat local a beau ne pas être très sexy sur papier, le Sheriff a l'expérience des tours préliminaires et a d'ailleurs su se hisser en phase finale de Ligue des Champions et d'Europa League dans un passé pas si lointain
19:31
 Simic et Stroeykens sur le banc
Outre la présence de Bertaccini comme le petit banc, Hasi opère deux choix forts, Kana et Hazard en profitent.
19:29
 Camara 45 minutes (sans doute) plutôt que Vroninks
Ilay Camara n'est pas encore prêt physiquement, Besnik Hasi a fait comprendre qu'il n'était pas encore capable de jouer plus de 45 minutes. Mais la nouvelle recrue, dèjà à l'assist pour Bertaccini contre le Cercle, débute pour la première fois de la saison, Vroninks sera sans doute appelé à entrer en action.
19:26
 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce troisième tour préliminaire de Conférence League crucial pour les Mauves
Anderlecht (Anderlecht - Sheriff Tiraspol)
Anderlecht: Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Kasper Dolberg - Nilson Angulo - Enric Llansana - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat
Banc: Jan-Carlo Simic - Moussa N'Diaye - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Elyess Dao - Mats Rits - Mario Stroeykens - Basile Vroninks - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Sheriff Tiraspol: Ivan Dyulgerov - Soumaila Magassouba - Raí - Natus Jamel Swen - Peter Ademo - Ibrahima Soumah - Nana Kwame Boakye - Elijah Olaniyi Odede - Amarildo Gjoni
Banc: Mamady Diarra - Papa Ndiaga Yade - Artur Serobyan - Loukou Jaures-Ulrich - Serghei Obîscalov - Mihail Corotcov - Danila Forov - Veaceslav Cozma - Atila Guilherme - Cyrille Bayala - Victor Straistari - Alesio Mija
Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

21:05

Cette saison encore, Anderlecht ne sera pas épargné par les blessures. Pour sa première titularisation en Mauve, Ilay Camara s'est claqué, au pied de la Mauve Army.
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Anderlecht Anderlecht
  Joueur J Evaluer
3 Hey Lucas 90' -
6 Augustinsson Ludwig 90' -
7 Camara Ilay A 30' -
10 Verschaeren Yari A 90' -
11 Hazard Thorgan 65' -
12 Dolberg Kasper 90' -
19 Angulo Nilson 90' -
24 Llansana Enric 65' -
26 Coosemans Colin 90' -
55 Kana Marco   90' -
74 De Cat Nathan 90' -
  Banc J Evaluer
4 Simic Jan-Carlo -  
5 N'Diaye Moussa -  
13 Saliba Nathan-Dylan 25' -
16 Kikkenborg Mads -  
20 Vazquez Luis -  
21 Huerta César -  
22 Dao Elyess -  
23 Rits Mats -  
29 Stroeykens Mario -  
62 Vroninks Basile -  
83 Degreef Tristan 60' -
91 Bertaccini Adriano 25' -

Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
  Joueur J Evaluer
Dyulgerov Ivan 90' -
Magassouba Soumaila 90' -
Raí 90' -
Swen Natus Jamel 90' -
Ademo Peter 58' -
Soumah Ibrahima 90' -
Boakye Nana Kwame   90' -
Odede Elijah Olaniyi 75' -
Gjoni Amarildo 90' -
  Banc J Evaluer
Diarra Mamady 58' -
Ndiaga Yade Papa 32' -
Serobyan Artur 32' -
Jaures-Ulrich Loukou 15' -
Obîscalov Serghei -  
Corotcov Mihail -  
Forov Danila -  
Cozma Veaceslav -  
Guilherme Atila -  
Bayala Cyrille -  
Straistari Victor -  
Mija Alesio -  

présentation (du match)

Cette page n'est pas visible pour le visiteur ordinaire !

https://www.walfoot.be/news/2025-08-07/hacken-simple-accident-de-parcours-ou-debut-des-ennuis-pour-hasi--le-match-face-au-sheriff-est-deja-crucial?1149395
Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial
Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial
Photo: © photonews

Anderlecht affronte le Sheriff Tiraspol ce soir. Les Mauves n'ont déjà plus le droit à l'erreur face aux Moldaves.

Après avoir sauvé ce qui pouvait encore l'être en décrochant la quatrième place en fin de saison dernière, Anderlecht doit désormais transformer l'essai et s'assurer du football européen pour les mois à venir. Sous peine de compromettre la saison alors que celle-ci a seulement commencé. Après l'échec de l'Europa League, il ne reste plus que la Conférence League.

Et comme pour Häcken, le manque de prestige accompagnant le nom du Sheriff Tiraspol n'autorisera aucun autre résultat qu'une qualification pour les barrages. Le piège est pourtant bien là : le championnat moldave n'est peut-être pas aussi avancé que le suédois, Tiraspol a déjà onze matchs officiels dans les jambes cette saison.

"Le Sheriff Tiraspol est encore pire que Häcken. C'est une équipe contre laquelle il faut absolument être capable de jouer", explique Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad. Mais Anderlecht est favori et doit s'en montrer digne : "Je les ai vus perdre 1-3 et 4-1 contre Utrecht, qui n'a même pas encore débuté son championnat, donc cette différence de préparation n'est pas une excuse".

Quels choix pour Besnik Hasi ?

Un mauvais résultat ce soir serait un nouveau camouflet pour Besnik Hasi. L'entraîneur albanais va devoir trouver la bonne balance dans ces choix, entre les titulaires alignés en Europe et les remplaçants, parfois plus mis en confiance par le championnat, à l'image de Thorgan Hazard.

Des garçons comme Jan-Carlo Simic et Mario Stroyekens disposent d'un certain statut mais sont loin de rassurer en ce début de saison. Pour les cas indivduels comme pour l'équipe, les échéances européennes pourraient changer beaucoup de choses. D'où l'importance d'envoyer un signal fort à domicile dès ce soir. Et aussi pour ne plus avoir les regrets de la double confrontation face à Häcken, où les Mauves ont eux-mêmes reconnu qu'ils auraient dû faire la différence au Lotto Park.

C'est presque fait : Anderlecht va prêter l'un de ses jeunes talents en Jupiler Pro League

C'est presque fait : Anderlecht va prêter l'un de ses jeunes talents en Jupiler Pro League

06/08

L'arrivée d'Adriano Bertaccini va pousser un jeune joueur vers la sortie. Keisuke Goto devrait être prêté, sans option d'achat, à STVV.

Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

06/08

Avant le match aller du troisième tour de qualification de la Conference League contre le Sheriff Tiraspol, l'entraîneur d'Anderlecht Besnik Hasi a évoqué la situation au s...

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

06/08

Un seul joueur est absent à l'entraînement à la veille du prochain match européen d'Anderlecht. Mario Stroeykens n'est pas présent, mais cela n'est aucunement lié à un éve...

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

06/08 1

Après son élimination au deuxième tour de l'Europa League face à Häcken, Anderlecht s'est mis en difficulté, tant sur le plan sportif que logistique. La tenue du match du 1...

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

06/08

En conférence de presse, l'entraîneur d'Anderlecht, Besnik Hasi, a de nouveau insisté sur l'importance de participer à une Coupe d'Europe cette saison.

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

08:00

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, qui se trouve à 15 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne. Deux autres solutions sont étudiées, mais c'est à l'UEFA ...

Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

14:00 1

Le RSCA a dévoilé sa sélection pour la réception du Sheriff Tiraspol ce jeudi soir. Un grand absent est à noter : Ali Maamar, malade.

Conference League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Aris Limassol Aris Limassol 2-2 AEK Athènes AEK Athènes
Rosenborg BK Rosenborg BK 0-0 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 3-2 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 0-1 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 3-0 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 1-3 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 2-0 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 0-0 Sabah Sabah
Differdange Differdange 2-3 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Prague Sparta Prague 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 2-1 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 0-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 0-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 0-4 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-0 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 0-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved