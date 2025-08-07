|
|
Scott Crabbé depuis le Lotto Park
|
74
|
Centre vicieux du Sheriff
Coosemans se saisit tout de même du ballon
|
73
|
Beaucoup d'interruptions
Le jeu se durcit
|
|
69
|
Quelle occasion pour le Sheriff !
Soumah n'avait plus qu'à conclure au petit rectangle mais place au-dessus, Anderlecht s'en sort très bien sur ce coup
|
68
|
Reconversion anderlechtoise
Belle séquence entre Bertaccini et Dolberg, ce dernier sert Angulo, qui se fait reprendre
|
66
|
Enric Llansana
Nathan-Dylan Saliba
|
65
|
Thorgan Hazard
Adriano Bertaccini
|
61
|
Tentative d'Angulo
Grand pont sur le côté mais frappe trop tendre pour inquiéter le gardien
|
60
|
Bertaccini va monter
La grande première pour lui au Lotto Park
|
|
58
|
Mamady Diarra
Papa Ndiaga Yade
|
58
|
Peter Ademo
Artur Serobyan
|
54
|
Degreef souffre sur son flanc
Corner pour le Sheriff
|
52
|
Coup franc dangereux pour le Sheriff
Très bon ballon dans le boxe mais Coosemans parvient tout de même à s'en emparer
|
48
|
Anderlecht double la mise !
Première action de la deuxième mi-temps, Verschaeren se fait oublier sur la gauche du rectangle et centre pour Dolberg, lui aussi bien seul, 2-0 pour le Sporting
|
48
|
But de Kasper Dolberg (Yari Verschaeren)
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+3
|
Degreef plus en difficulté sur le côté
Hasi a réalisé un choix offensif en le faisant monter à la place de l'infortuné Ilay Camara mais le Sheriff passe plus facilement de ce côté
|
45+1
|
Coup franc pour le Sheriff
La défense mauve se dégage
|
|
45
|
Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
|
43
|
Le Sporting tout proche du 2-0
Comme sur le but, centre au second poteau vers Angulo qui contrôle et reprend bien, un défenseur donne de sa personne pour empêcher le but du break
|
42
|
Le rythme retombe
Anderlecht attend plus bas en cette fin de premier acte
|
38
|
Llansana à nouveau très inspiré
Le milieu de terrain sent bien le coup pour déclencher le pressing et récupérer haut
|
35
|
Occasion pour Tiraspol
Encore un centre venu de la gauche, heureusement pour Anderlecht que les visiteurs ne cadrent toujours pas
|
34
|
Frappe enroulée d'Angulo
Geste gourmand qui visait la lucarne mais passe au-dessus
|
33
|
Bon coup franc anderlechtois
Hey n'est pas loin de pouvoir reprendre, la défense se dégage en corner
|
32
|
Carte jaune pour Nana Kwame Boakye
|
30
|
Ilay Camara
Tristan Degreef
|
29
|
Moment de flottement en défense
Camara sorti du jeu, le centre parvient, l'attaquant moldave ne cadre pas
|
|
27
|
Camara blessé
La tuile pour Anderlecht : Camara n'est pas encore totalement prêt et vient de se claquer le long de la touche, se couchant immédiatement sur la pelouse pour demander son changement
|
24
|
Le Sheriff dépassé
Si le Sporting continue d'accélérer, il pourrait alourdir le score
|
23
|
Timide danger visiteur
Reprise de la tête sans danger pour Coosemans
|
22
|
Le poteau pour Dolberg !
Anderlecht enchaîne les occasions, cette fois sur l'autre flanc. Centre de Camara, feinte d'Hazard, reprise de Dolberg : tout y est...mais le poteau prive les Anderlechtois du 2-0
|
21
|
Magnifique action du Sporting
Augustinsson et Hazard combinent à gauche, mais Verschaeren, trouvé en un temps dans le rectangle, reprend sur le gardien
|
20
|
Dolberg un peu trop court
Bon ballon de Hey en profondeur mais le gardien adverse anticipe
|
19
|
Le Sporting continue
Corner d'Angulo, la défense se dégage
|
17
|
Quelle reprise d'Angulo ! Anderlecht est devant !
Très bien entré dans son match, Camara centre au second poteau, Angulo arrive lancé et reprend en un temps, son ballon est très pur et ne laisse aucune chance au portier adverse, 1-0 !
|
17
|
But de Nilson Angulo (Ilay Camara)
|
15
|
Les visiteurs déjà en train de gagner du temps ?
Le Lotto Park n'apprécie pas et le fait savoir
|
|
13
|
Petit numéro d'Angulo
Mais Dolberg est trop court sur son centre
|
12
|
Contre avorté pour les Mauves
Llansana manque son ouverture pour Angulo
|
10
|
Première occasion pour Anderlecht
Récupération haute de Llansana qui cède à Hazard, ce dernier sert De Cat dans le dos de la défense, mais le gardien est là pour détourner sa frappe
|
7
|
Frappe de Tiraspol
Augustinsson est sur la trajectoire
|
6
|
Le Sheriff met le nez à la fenêtre
Hey détourne un centre venu de la gauche
|
4
|
Carte jaune pour Marco Kana
|
4
|
Les soigneurs interviennent
Le capitaine du Sheriff est au sol après le tampon de Kana
|
3
|
Les Mauves trouvent l'homme libre
Thorgan Hazard est très mobile en ce début de match
|
1
|
Anderlecht commence bien
Deux actions sur le flanc gauche, Tiraspol se dégage en corner
|
1
|
C'est parti !
Le ballon roule au Lotto park
|
|
1
|
Anderlecht - Sheriff Tiraspol: 0-0
|
19:56
|
Les joueurs montent sur le terrain
Le Lotto Park n'est pas tout à fait comble mais réserve un bel accueil aux 22 équipes
|
19:43
|
Attention à ne pas sous-estimer le Sheriff
La guerre en Ukraine a beau avoir affecté la Moldavie toute proche, le championnat local a beau ne pas être très sexy sur papier, le Sheriff a l'expérience des tours préliminaires et a d'ailleurs su se hisser en phase finale de Ligue des Champions et d'Europa League dans un passé pas si lointain
|
19:31
|
Simic et Stroeykens sur le banc
Outre la présence de Bertaccini comme le petit banc, Hasi opère deux choix forts, Kana et Hazard en profitent.
|
19:29
|
Camara 45 minutes (sans doute) plutôt que Vroninks
Ilay Camara n'est pas encore prêt physiquement, Besnik Hasi a fait comprendre qu'il n'était pas encore capable de jouer plus de 45 minutes. Mais la nouvelle recrue, dèjà à l'assist pour Bertaccini contre le Cercle, débute pour la première fois de la saison, Vroninks sera sans doute appelé à entrer en action.
|
19:26
|
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce troisième tour préliminaire de Conférence League crucial pour les Mauves
|
Anderlecht:
Lucas Hey
- Ludwig Augustinsson
- Ilay Camara
- Yari Verschaeren
- Thorgan Hazard
- Kasper Dolberg
- Nilson Angulo
- Enric Llansana
- Colin Coosemans
- Marco Kana
- Nathan De Cat
Banc:
Jan-Carlo Simic
- Moussa N'Diaye
- Nathan-Dylan Saliba
- Mads Kikkenborg
- Luis Vazquez
- César Huerta
- Elyess Dao
- Mats Rits
- Mario Stroeykens
- Basile Vroninks
- Tristan Degreef
- Adriano Bertaccini
Sheriff Tiraspol:
Ivan Dyulgerov
- Soumaila Magassouba
- Raí
- Natus Jamel Swen
- Peter Ademo
- Ibrahima Soumah
- Nana Kwame Boakye
- Elijah Olaniyi Odede
- Amarildo Gjoni
Banc:
Mamady Diarra
- Papa Ndiaga Yade
- Artur Serobyan
- Loukou Jaures-Ulrich
- Serghei Obîscalov
- Mihail Corotcov
- Danila Forov
- Veaceslav Cozma
- Atila Guilherme
- Cyrille Bayala
- Victor Straistari
- Alesio Mija
|