Quelle composition pour la première de Tedesco ? Les options sont nombreuses !

Ne faisons pas semblant : nous n'avons aucune idée précise d'à quoi ressemblera le premier onze de Domenico Tedesco. Il y a quelques indices, tout au plus.

Défense à 3 ? Défense à 4 ?

Interrogé sur le sujet de la défense, Domenico Tedesco a rappelé que la plupart de ses défenseurs évoluaient dans une défense à 4 en club, et que le système à 3 défenseurs qu'il a privilégié toute sa carrière en club et que les Diables connaissaient auparavant n'était donc pas une nécessité.

Cela, ajouté au fait que certains parlent d'une opposition entre défenses à 4 lors du dernier entraînement des Diables, peut faire pencher pour un 4 arrière. Cela implique des choix forts au niveau de la défense centrale, et beaucoup de déçus. Pour une première, Tedesco surprendrait, et se poserait alors la question d'une sélection contenant si peu de backs et tant d'axiaux.

Est-ce donc une "fausse" piste ? Le sélectionneur semble en être capable...et nous prenons le pari qu'il jouera à 3 derrière.

Le onze potentiel à 3 défenseurs : Courtois / Carrasco - Theate - Vertonghen - Debast - Castagne / Lavia - Onana - De Bruyne / Trossard - Lukaku

Si les pistes lancées depuis hier étaient correctes et que Tedesco jouait avec une défense à 4, les possibilités de combinaisons dans l'axe seraient très nombreuses. Theate - Faes ? Theate - Bornauw ? Vertonghen - Debast comme en club ?

Le onze potentiel à 4 défenseurs : Courtois / Castagne - Theate - Bornauw - Meunier / Lavia - Onana - Mangala (De Bruyne ?) / Trossard - Lukaku - De Bruyne (Lukebakio ?)

Les options sont presque illimitées, en défense comme dans l'entrejeu. Une chose est sûre : il y aura du changement, et pas un peu. Et vous, quel serait votre onze idéal ? Répondez en commentaire !

