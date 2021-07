L'Italie fait le dos rond mais file en finale

L'Espagne et l'Italie nous ont offert un spectacle incroyable à Wembley, mais au bout de la séance des tirs au but c'est l'Italie qui s'est qualifiée en finale.

A l'échelle du monde, ce match entre l'Espagne et l'Italie fait office d'un derby. Si beaucoup de suiveurs ne s'attendaient pas à retrouver ces deux nations à ce stade de la compétition, il est clair que les Italiens et les Espagnols n'ont pas volé leur présence en demi-finale.

Si la victoire des hommes de Mancini contre les Diables font de la Squadra les favoris de ce duel, c'est bel et bien l'Espagne qui maîtrise la première période. La cause? Les déplacements des attaquants espagnols, qui d"crochent et apportent le surnombre au milieu. Verratti boit la tasse, l'Italie est proche de se noyer.

L'Espagne comme à ses plus belles heures

Le problème, c'est que l'Espagne ne parvient pas vraiment à se montrer dangereuse. Ozarzabal rate à peu près tout ce qu'il entreprend, et quand Olmo arrive à se mettre en position pour frapper, Donnarruma démontre que ses arrêts face à De Bruyne ou Lukaku n'étaient pas des accidents. Juste avant la pause, l'Italie trouve même la barre via Emerson.

Après la pause, l'intensité de la rencontre reste la même. C'est tout d'abord Busquets qui frappe hors cadre, avant une frappe d'échauffement de Chiesa. En effet, quelques minutes plus tard, l'attaquant ne loupe cette fois pas la mire avec une merveilleuse frappe enroulée qui s'en va se loger dans le petit filet espagnol (60', 1-0).

Le mal aimé prend sa revanche

L'Espagne continue elle de taper sur le clou de la possession et du jeu court. Oyarzabal, encore lui, loupe l'égalisation de très peu avant la valse des changements. La gestion italienne se met alors en place, mais l'Espagne n'est pas la Belgique et à la suite d'une superbe combinaison, Morata le critiqué se retrouve face à Donnarruma et égalise (80', 1-1).

il ne se passe plus rien et les deux équipes vont en prolongations. C'est la troisième fois pour les Espagnols en trois matches, la seconde pour les Transalpins. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Espagnols vont avoir des occasions, mais Olmo ou Llorente tombent sur une défense italienne irréprochable.

Mais la séance des tirs au but est inévitable. Locatelli rate d'entrée, Olmo l'imite. Belotti lance alors les hostilités, comme Moreno, Bonucci, Alcantara, Bernardeschi mais Morata loupe son tir au but. Jorginho envoie dont l'Italie en finale de l'Euro 2020, soit contre l'Angleterre soit contre le Danemark.