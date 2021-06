William Carvalho, le Belgicain du coin qui a glissé sur le banc

Il a connu les pelouses belges, il a été révélé par l'Euro 2016.... mais il paie la défaite contre l'Allemagne.

En 2016, lorsqu'il a été prêté par le Sporting au Cercle de Bruges pour une durée de 6 mois, personne n''aurait alors imaginé la suite de la carrière de William Carvalho. Le milieu de terrain, qui est après ces 6 mois rentré dans son pays, s'est dans la foulée imposé au Sporting.

Ce retour en grâce lui a ouvert les portes de l'équipe nationale, mais aussi de l'Euro 2016 qu'il a remporté avec des prestations de très haut niveau. Titulaire lors de 5 rencontres sur les 7, dont la finale, il a participé au sacre des siens.

Dans la foulée, en 2018, il signe au Betis et il va donc évoluer ce dimanche soir dans une ville qu'il connait par coeur. Le problème, c'est qu'il devrait regarder le début de ce duel du banc de touche. En effet, à la suite de la lourde défaite contre l'Allemagne, il s'est retrouvé sur le banc au profit d'un trio composé de Renato Sanches, Danilo Pereira et Joao Moutinho, et ce trio a plutôt bien fonctionné contre les champions du monde (2-2).

Du coup, il devrait se retrouver une nouvelle fois sur le banc contre les Diables. Il connait les deux stades de Séville, ceux du FC et de "son" Betis, mais il ne découvrira pas de suite ce troisième stade de sa ville d'adoption.