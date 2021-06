Vaincre sans convaincre

Les Anglais, en mode mineur, n'ont pas loupé leur entrée dans le tournoi face à une équipe croate qui est loin d'être à son niveau de 2018.

La première période de ce duel au sommet du groupe D, remake de la dernière demi-finale du mondial, n'est pas à la hauteur des espérances. Il y a bien, d'entrée de jeu, une frappe de Phil Foden sur le poteau, mais dans la foulée les Croates vont resserrer les lignes.

De plus, certains joueurs anglais ne sont pas à la hauteur lors de ce premier acte. Walker et Sterling sont un peu à côté de la plaque alors que Philips (de Leeds) est lui le meilleur joueur de l'équipe de Southgate. En face, Modric touche beaucoup de ballons mais ne trouve pas la faille. Kramaric, seul en pointe, a du mal à trouver des espaces. Jusqu'ici, c'est un peu un pétard mouillé.

Après la pause, les Croates tentent de jouer plus haut, ce qui se traduit par une frappe de Modric dans les mains de Pickford. Mais les Anglais ont une force de frappe offensive impressionante et Philips va démontrer son talent sur une passe millimetrée dans les pieds de Sterling qui ouvre le score (57', 1-0).

Les Croates doivent alors sortir et apporter un peu plus de jeu offensif mais c'est Kane qui manque le 2-0 dans la foulée, même issue pour une frappe de Sterling. Du coup, les Croates restent dans la course dans ce duel.

Même s'ils tremblent jusqu'au bout, les Anglais s'imposent pour leur entrée dans le tournoi. Une victoire comptable mais qui ne rassure pas, mais le plus important pour eux était de prendre les trois points.