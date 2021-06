Vertonghen ou Vermaelen? Mertens ou Doku? Quelle équipe pour affronter la Russie?

Pour Roberto Martinez, c'est l'heure des choix !

Ce samedi, c'est enfin le début de l'Euro pour nos Diables Rouges. Avec un noyau de 26 joueurs, et même si seulement 24 ont pris l'avion pour la Russie ce vendredi, Roberto Martinez va avoir le choix du roi.

Dans les certitudes: Alderweireld et Denayer seront titulaires en défense devant Courtois. Dendoncker et Tielemans auront les clés du centre du jeu, alors que Romelu Lukaku et Yannick Carrasco seront présents en front de bandière.

Pour les autres postes, Vertonghen devrait être aligné en défense, afin de souffler contre la Finlande dans la foulée. Castagne et Meunier vont se disputer la place de médian droit jusqu'au bout alors que Thorgan Hazard sera lui présent de l'autre côté du terrain.

Enfin, Dries Mertens devrait être préféré comme troisième homme offensif à la place d'un Doku qui devrait surgir du banc en cours de seconde période.

Composition des Diables: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Dendoncker, T.Hazard, Carrasco, Lukaku et Mertens.