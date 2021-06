Les Pays-Bas remportent un match complètement fou

Le plus beau match de ce début de compétition, c'était donc à Amsterdam. Et ce sont les Néerlandais qui ont su émerger dans les dernières minutes.

Les Pays-Bas entrent dans le tournoi avec des doutes et de la pression. De Boer est contesté et son envie de jouer avec 3 défenseurs centraux ne fait pas l'unanimité. Ce premier match de l'Euro contre l'Ukraine,c' est donc un peu son examen de passage.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas trompé puisque son équipe a dominé l'Ukraine de Sobol et de Yaremchuk de la tête et des épaules. En première période, il y a eu beaucoup de frappes au but, mais en face le gardien Bushchan est en grand forme et il sort tout, même les ballons déviés.

Après la pause, les Néerlandais continuent de taper sur le clou et cela finit par payer. Un centre de la droite est repoussé dans l'axe par le gardien, Wijnaldum fête sa signature au PSG avec l'ouverture du score (52', 1-0). Ce but donne un boost aux Oranjes puisqu'ils vont rapidement doubler la marquer par Weghorst (58', 2-0).

Dans les têtes des 22 acteurs, la rencontre semble terminée. Ce sont d'ailleurs les Néerlandais qui accumulent les occasions les unes après les autres, sans trop forcer. Mais en un coup de patte, Yarmolenko relance les siens d'une superbe frappe enroulée (75', 2-1). Et ce n'est pas terminé puisque Yaremchuk, sur un coup franc de Malinovskyi, égalise de la tête (80', 2-2). Un scénario incroyable pour cette rencontre spectaculaire.

Dans les dernières minutes, les locaux vont puiser dans leurs réserves et un centre de Aké est repris de la tête par Dumfries qui donne l'avantage définitif à son pays (86', 3-2). De Boer peut donc souffler: il aura été au bout de ses idées et son équipe s'est imposée. Mais il ne faudra pas jouer avec le feu lors de chaque rencontre.