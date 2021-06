Les trois lions dormaient ce soir

A domicile, l'Angleterre n'a une nouvelle fois pas livré une prestation à la hauteur des espérances de tout un peuple.

De l'avis général, l'Angleterre est l'équipe favorite de l'Euro. La raison? Ils vont jouer, s'ils vont jusqu'au bout du tournoi, 6 des 7 matches à domicile, c'est à dire à Wembley. Mais il faut avouer que jusqu'ici, les Three Lions déçoivent.

Ils se sont imposés lors du premier match contre la Croatie, sur un but de Sterling, et ce vendredi ils ont eu toutes les peines du monde contre l'Ecosse. Tout d'abord, les occasions n'ont pas été nombreuses et c'est dû aux mouvements trop rares des joueurs de Southgate.

De plus, Harry Kane est méconnaissable depuis le début de cet Euro. Il n'arrive pas à se mettre en position, ni à être dangereux. Heureusement, Mount et Foden essaient de débloquer la situation, mais le gardien adverse est attentif, tout comme Pickford en première période.

Après la pause, les Anglais mettent un peu plus de coeur à l'ouvrage et Mount alerte une nouvelle fois Marshall, sans succès. Jack Grealish fait alors son entrée, juste avant que Reece James ne sauve un ballon sur sa ligne. Le match s'emballe, et ce n'est pas pour nous déplaire, mais le score ne bouge pas.

Au final, le nul reflète bien la physionomie de la rencontre. Avec 4 points sur 6, l'Angleterre n'est pas encore qualifiée et devra valider son billet contre la République Tchèque... et l'emporter pour être première de son groupe.