Perisic répond à Schick, un partage entre la Croatie et la République Tchèque

La Croatie et la République Tchèque n'ont pas su se départager à Glasgow. Une mauvaise opération pour les vice-champions du monde en titre, qui n'ont qu'un point au compteur après deux rencontres.

Battus par l'Angleterre, les Croates devaient réagir contre la République Tchèque et ils se sont montré plus entreprenants que contre les Three Lions. Mais les vice-champions du monde en titre n'ont pas vraiment réussi à se montrer concrets dans la moitié de terrain adverse en début de match.

Patrik Schick encore

Et c'est la République Tchèque qui a frappé le premier coup dans cette rencontre. Grâce à l'inévitable Patrik Schick qui provoquait une faute de Dejan Lovren dans le rectangle. Interpelé par le VAR, Monsieur Del Cero décidait d'accorder le penalty après avoir revu les images.

Et le buteur du Bayer Leverkusen ne s'est pas fait prier au moment de convertir. Troisième but de l'Euro pour Schick et bonne affaire pour la République Tchèque qui, malgré une grosse occasion pour Ante Rebic, rentrait aux vestiaires avec l'avantage.

Le réveil croate

Mais la Croatie a réagi dès le retour des vestiaires et c'est Ivan Perisic qui a profité d'un coup-franc joué rapidement pour remettre les deux équipes à égalité. Un but qui a relancé les Croates, beaucoup plus incisifs en seconde période.

Mais qui n'a pas éteint les ambitions tchèques. Soucek n'était pas loin de rendre l'avance aux siens à la 52e minute de jeu, mais son envoi puissant passait juste à côté de la cible. Quelques instants plus tard, le danger se faisait ressentir dans l'autre rectangle, mais la frappe de Vlasic n'était pas cadrée non plus.

La Croatie a tenté le coup jusqu'au bout, mais n'a plus trouvé l'ouverture et le score n'a plus bougé (1-1). La République Tchèque passe en tête en attendant la rencontre entre l'Angleterre et l'Ecosse, la Croatie occupe la troisième place avec un point.