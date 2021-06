La France sauve un point contre des Hongrois vaillants et accrocheurs

L'équipe de France a livré un meilleur match que contre l'Allemagne.... mais n'a pas su s'imposer contre la Hongrie.

Après une première rencontre très solide contre l'Allemagne, avec une victoire à la clé, la France se devait d'enchaîner en jouant le pays le plus faible du groupe sur papier: la Hongrie. Mais ces derniers ont démontré contre le Portugal qu'ils pouvaient être solides.

Du coup, on a droit à une attaque-défense. Les attaquants français ont beaucoup d'occasions dans ce premier acte: Benzema par deux fois, Mbappé par trois fois, Griezmann et même Pogba: le dernier geste n'est jamais préciscar c'est souvent le cadre qui se dérobe plus qu'un arrêt du gardien hongrois. Et comme souvent dans ce genre de rencontre, la Hongrie a une occasion.... et la met au fond. Sur un contre, Fiola s'en va tromper Lloris après une mauvaise intervention de Pavard (45+2, 1-0).

Après la pause, la France revient avec des idées encore plus offensives.. mais il y a trop de maladresses. Le but a cassé quelque chose dans l'équipe de Deschamps. L'entrée de Dembélé n'apporte qu'une frappe sur le poteau, rien de concret dans le jeu qui ne ressemble plus à rien.

Mais sur un long ballon de Lloris, Mbappé récupère le ballon et centre, le ballon est repoussé dans les pieds de Griezmann qui égalise (66', 1-1). Les Bleus reprennent des couleurs en cette fin de rencontre coupée en 4 avec les pauses demandées par l'arbitre pour les rafraichissements.

Les Bleus vont pousser jusqu'au bout, en essayant de se créer des espaces comme ils peuvent contre des hongrois qui terminent à 11 dans leur rectangle. Cependant, malgré des frappes de Mbappé et de Tolisso, le deuxième but ne tombe pas. Avec 4/6 et avant d'affronter le Portugal lors du dernier match, les Bleus ne sont pas encore qualifiés et pourraient encore terminer à la troisième place du groupe.