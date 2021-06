🎥 L'Ukraine de Roman Yaremchuk s'est fait peur, mais s'offre une première victoire

Comme contre l'Autriche, la Macédoine du Nord a bien résisté, mais l'Ukraine s'impose de justesse (2-1) et se met en bonne position avant la dernière journée de la phase de groupes.

Battue, mais séduisante, contre les Pays-Bas en ouverture, l'Ukraine de Roman Yaremchuk, titulaire, et de Yevhen Makarenko et Eduard Sobol, tous les deux sur le banc au début de la rencontre, voulait profiter du match contre la Macédoine pour se repositionner dans la course aux huitièmes de finale.

Première mi-temps parfaite des Jaunes et Bleus

Rapidement dangereux, les Ukrainiens ont dû attendre la demi-heure pour faire sauter le verrou macédonien. Et, comme contre les Pays-Bas, c'est Andriy Yarmolenko, qui a trouvé l'ouverture en premier, sur un coup de coin dévié au premier poteau par Karavayev et que le capitaine ukrainien n'avait plus qu'à pousser au fond.

Et comme dimanche, c'est Roman Yaremchuk qui lui a emboîté le pas quelques minutes plus tard. Lancé à la limite du hors-jeu, le buteur gantois ne tremblait pas au moment de conclure et d'inscrire son deuxième but du tournoi.

En seconde période, ce sont d'abord les gardiens qui se sont illustrés. Le portier ukrainien, sur une tentative à bout portant d'Ademi d'abord. Dimitrievski, sur un coup-franc puissant et surprenant de Malinovskiy.

Fin de match délicate pour l'Ukraine

Beaucoup plus entreprenants qu'en première période, les Macédoniens ont finalement trouvé l'ouverture sur un penalty, provoqué par Pandev, suite à une superbe frappe repoussée par Bushchan sur son piquet. Le portier ukrainien qui repoussait d'ailleurs aussi le penalty, mais Alioski avait suivi sa propre tentative et réduisait l'écart dans la foulée.

Boostés par ce but, les Macédoniens ont poussé, alors que les Ukrainiens ont tenté de fermer le jeu. Ce sont pourtant les Jaunes et Bleus qui ont eu l'occasion d'enfoncer le clou. Sur un penalty provoqué par Ruslan Malinovskiy que l'ancien Genkois a botté lui-même, mais l'excellent Dimitrievski a repoussé.

Sans conséquence pour les Ukrainiens qui ont tenu bon dans les dernières minutes de jeu et qui s'offrent la première victoire de leur Euro. Roman Yaremchuk et ses coéquipiers joueront leur place en huitième de finale contre l'Autriche lors de la dernière journée.