Modric secoue la Croatie qui se qualifie !

Les Croates n'avaient plus le choix: il fallait l'emporter contre l'Ecosse pour voir le second tour. Les vice-champions du monde ont même fait mieux que cela.

La donne étair assez claire tant pour la Croatie que pour l'Ecosse. L'équipe qui voulait se qualifier pour le tour suivant devait l'emporter, peu importe le nombre de buts marqués ou encaissés. Un match nul élimine les deux nations.

Pourtant, sur la pelouse d' Hampden Park, il n'y a pas grand chose de positif en cette première période. Les Croates ont du mal à trouver le cadre et les Ecossais font ce qu'ils peuvent, eux qui n'ont toujours pas marqué le moindre but lors de cet Euro.

On pense que les Vice-champions du monde font un grand pas vers la qualification lorsque Perisic remise pour Vlasic, ce dernier ouvre le score (17', 1-0). Cependant, les Ecossais ont du courage puisqu'ils égalisent juste avant la mi-temps via une frappe des 16 mètres de McGregor (42', 1-1). Tout est à refaire!

Dans ce genre de match, il faut un éclair de génie, un maestro, et les Croates en ont un: Modric. Bien placé à l'entrée du rectangle, le Madrilène ajuste la gardien écossais d'un superbe extérieur du pied droit (62', 2-1). En fin de match, la Croatie va tuer tout suspense en marquant un troisième but via Perisic, qui place sa tête sur un corner de ce diable de Modric.

Au finale, la Croatie chipe même la deuxième place du groupe à la République Tchèque, qui s'est inclinée 1-0 contre l'Angleterre.