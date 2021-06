L'Italie se préserve mais signe un 9 sur 9

Roberto Mancini avait décidé de faire tourner une grosse partie de son onze de base. Son équipe a tout de même démontré sa supériorité.

Insigne, Locatelli, Spinazolla, Immobilé et bien d'autres étant sur le banc, Roberto Mancini avait décidé de faire tourner son équipe pour ce dernier match de poule contre le Pays de Galles. Les "coiffeurs", comme on dit en France se sont bien débrouillés.

En effet, l'Italie s'est imposée assez facilement. Tout d'abord, les Gallois n'ont pas vraiment joué la victoire non plus, ensuite un coup franc de Verratti a été dévié par Pessina dans le but de Ward (39', 1-0).

Enfin, en seconde périoden Empadu a été expulsé pour une semelle sur Bernardeschi (56', 1-0). Bref, tout est réuni pour voir cette Italie s'imposer et signer un 9 sur 9, ce qui est le cas en fin de match.

En huitième de finale, les Italiens devraient retrouver l'Ukraine ou l'Autriche, selon le résultat de ces derniers qui s'affrontent lors du dernier match du groupe C.