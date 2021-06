Benzema et Ronaldo font le show, le Portugal sera l'adversaire des Diables Rouges

Les Français et les Portugais ont livré l'une des plus belles rencontres de l'Euro jusqu'ici, le tout devant 40.000 hongrois qui étaient sur Livescore.

Si vous cherchez une première période, dans cet Euro, qui est on ne peut plus bizarre, vous êtes dans le bon match. Tout d'abord, après des mois de stades vides, on a vécu un moment assez particulier: les supporters du match réagissaient au match de la Hongrie, qui affrontait l'Allemagne.

Du coup, quans ces derniers ont marqué, ce sont près de 40.000 personnes qui ont chanté et acclamé ce but... pendant que les joueurs français et portugais se demandaient ce qu'il se passait. Une fois tout cela terminé, le Portugal entre dans le match et obtient un penalty.

Sur un coup franc, Lloris sort et boxe Pereira: penalty sifflé. Ronaldo ne se fait pas prier pour ouvrir le score. Pendant près de 20 minutes, les Bleus vont disparaitre du terrain, ne touchant plus la moindre balle. Puis en quelques minutes, tout va basculer.

Tout d'abord, juste avant la pause, Mbappé tombe dans le rectangle, très légèrement poussé par Semedo. L'arbitre siffle le penalty, Benzema égalise. Juste après la pause, le même Karim Benzema est lancé en profondeur et trompe Patricio. D'abord annulé, ce but est validé par le VAR.

Mais ce n'est pas terminé, puisque Jules Koundé, pas à son affaire au poste de latéral droit, touche un centre de Ronaldo de la main: penalty, et nouvelle égalisation de Ronaldo sur penalty (60', 2-2).

Ce match est complètement fou, et pendant que la Hongrie mène 1-2 à Munich, les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux.