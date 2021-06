🎥 Euro 2020: la Suisse devra patienter, la Turquie s'en va

La Suisse a fait le boulot contre la Turquie (3-1), mais ce sont bien l'Italie et le Pays de Galles qui terminent aux deux premières places du groupe A. Avec quatre points, et une différence de buts de -1, la Nati est bien placée, mais pas encore assurée de faire partie des meilleurs troisièmes.

La Suisse et la Turquie devaient absolument s'imposer à Bakou pour espérer poursuivre leur tournoi continental, ce sont les Suisses qui ont pris la rencontre par le meilleur bout. Et c'est Haris Seferovic qui a ouvert les hostilités, dès la sixième minute de jeu, d'une frappe puissante.

Pris à froid, les Turcs ont essayé de réagir, mais se sont à nouveau fait surprendre, à peine 20 minutes après le but d'ouverture. Xherdan Shaqiri a doublé la mise, d'une somptueuse frappe dans la lucarne.

Le plus dur semblait fait pour la Nati et ce n'est même pas la réduction du score, signée Irfan Kahveci, en début de seconde période, qui a fait douter les hommes de Vladimir Petkovic. Quelques minutes plus tard à peine, Xhardan Shaqiri redonnait du but d'avance à la Suisse et entérinait définitivement les espoirs turcs.

Mission accomplie pour Xhardan Shaqiri et la Suisse qui assurent la troisième place du groupe, mais qui devront désormais attendre les résultats des autres poules pour savoir s'ils poursuivent le tournoi. L'Euro est en revanche terminé pour la Turquie de Senol Gunes, qui s'en va avec un maigre bilan de trois défaites, huit buts encaissés et un seul but marqué.