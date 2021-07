Le Danemark sur son nuage, la République Tchèque s'arrête là

L'Euro n'est pas encore terminé pour les coéquipiers de Christian Eriksen: le Danemark a dompté la République Tcuèque et file en demi-finale de l'Euro.

Le Danemark et la République Tchèque avaient une occasion en or de se qualifier pour le dernier carré de l'Euro, à Bakou, où les deux équipes s'affrontaient. Une opportunité que les Danois ont rapidement intégré et il n'a fallu que quatre minutes aux hommes de Kasper Hjulmand.

Sur un corner, certes injustement donné aux Danois, mais parfaitement exploité: un centre de Larsen vers la tête de Delaney, complètement oublié à hauteur du petit rectangle, et la Danish Dynamite prenait déjà les devants.

Un but que les Tchèques ont mis du temps à digérer. Et c'est encore le Danemark qui s'est montré dangereux, via Mikkel Damsgaard et Thomas Delaney, qui ne parvenaient pas à faire le break. Mais les Tchèques n'ont pas attendu que le deuxième but tombe et ils sont petit à petit entrés dans leur rencontre.

L'inévitable Patrik Schick était le premier à amener le danger dans le rectangle, sa frappe était contrée. Holes avait lui aussi l'occasion d'égaliser, mais Kasper Schmeichel était au bon endroit pour empêcher le Tchèque d'inscrire son deuxième but du tournoi.

Des occasions qui n'ont pas suffi à la République Tchèque et le coup de massue est tombé juste avant la pause pour Patrik Schick et ses coéquipiers. Un centre magnifique de Joakim Maehle, une reprise imparable de Kasper Dolberg et le Danemark rentrait au vestiaire avec deux buts d'avance.

Mais les Tchèques n'avaient pas l'intention d'abdiquer et ils sont remontés sur la pelouse avec la ferme intention de revenir au score. Des intentions qui se sont rapidement ressenties sur le tableau d'affichage: cinq minutes après la reprise, Patrik Schick était au bon endroit pour inscrire son cinquième but du tournoi et relancer son équipe.

Un but qui a forcément redonné énormément d'entraîn à Michael Krmencik et ses équipiers, mais les Danois, qui ont oublié de tuer le match en contre, ont bien résisté durant toute la seconde période. Jusqu'au dernier coup de sifflet libérateur de Bjorn Kuipers: le Danemark file en demi-finale, le tournoi s'arrête là pour la République Tchèque.