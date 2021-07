Rome a aussi sa promenade des Anglais

Harry Kane et Harry Maguire ont été les fers de lance d'une Angleterre qui s'est rendue la vie très facile ce samedi à Rome et qui a déroulé contre l'Ukraine.

Depuis le début du tournoi, l'Angleterre est en mission: remporter l'Euro qui, pour eux, est pratiquement à domicile. D'ailleurs, le quart de finale de ce soir est quoi qu'il arrive le seul match des Three Lions à "l'extérieur" puisqu'il se dispute à Rome.

Et comment faire pour gérer un match à l'extérieur? Marquer rapidement pardi ! C'est ce que font les Three Lions dès la 4ème minute lorsque Sterling sert Harry Kane qui ouvre le score (4', 0-1). Les deux hommes, qui sont les deux seuls buteurs de l'équipe jusque-là, délivrent leur équipe.

Cependant, cela ne fait pas nos affaires puisque les Anglais ont aussi l'habitude de fermer les rencontres lorsqu'ils mènent. Ils n'ont d'ailleurs toujours pas encaissé le moindre but. Jusqu'à la pause, on est même plus proche du 0-2 que du 1-1.

Ce deuxième but, un peu comme le premier, il tombe en tout début de seconde période. Un coup franc de Shaw trouve Maguire qui fait trembler les filets d'une tête puissante (47', 0-2). Et histoire de faire les choses comme il faut, Shaw trouve cette fois la tête de Kane pour le troisième but (50', 0-3).

Le match est alors terminé. Gareth Southgate donne du temps de jeu à tout le monde. Henderson, à peine monté au jeu, place d'ailleurs le quatrième but des siens (63', 0-4). Les demi-finalistes de la dernière coupe du monde déroulent calmement et attendent le coup de sifflet final.

Les Anglais vont donc retrouver le Danemark pour une demi-finale qui aura lieu à Wembley. Avec un effectif qui a tourné et avec la confiance à son paroxysme. Ne cherchez pas plus loin le grand favori du dernier carré.