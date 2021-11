Verschaeren à l'assist, Balikwisha à la conclusion: la Belgique prend l'avantage!

53



Et voilà le but pour la Belgique! Récupération à hauteur du milieu de terrain, Verschaeren reçoit et s'avance avant de décaler sur la droite, Openda laisse intelligemment passer, Balikwisha se retrouve seul et arme une frappe croisée à ras de sol. Imparable! Les Diablotins font la différence!