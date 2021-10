LIVE : Genk encaisse juste avant la pause ! (1-0)

Genk dispute son match le plus compliqué en poule d'Europa League ce soir : West Ham United est dans la première moitié de tableau en Premier League, comme la saison passée.

Les dynamiques sont opposées : alors que West Ham reste une victoire en championnat à Everton et en Europe contre le Rapid Vienne, Genk compte un piètre 0/6 en championnat, qui a suivi une tout aussi piètre défaite à domicile contre le Dinamo Zagreb. L'inconstance des Limbourgeois est leur gros problème cette saison mais s'il y a bien un match pour lequel il faudra être au sommet de son art, c'est ce jeudi à l'Olympic Park.

Yarmolenko et Vlasic, titulaires et revanchards ?

West Ham, cependant, ne sera peut-être pas au complet : le régulateur Vladimir Souçek a dû subir une chirurgie plastique et vient à peine de récupérer, et Kral, Coufal ou encore "Mister West Ham", Mark Noble, ont également subi des petits bobos. Mais David Moyes dispose d'une profondeur de banc impressionnante : l'international ukrainien Andriy Yarmolenko, qui se contente de quelques minutes en Premier League, devrait débuter, tout comme Nikola Vlasic, transfert à 30 millions d'euros cet été mais qui peine jusque là à s'imposer. Tous deux seront remontés à bloc et voudront se montrer.

Côté Genk, l'armada offensive sera bien présente, et elle aura tout intérêt à se montrer sous son meilleur jour : si les Ito, Bongonda et autres Onuachu rêvent d'un transfert au sommet, cela passera par des performances face à une équipe du subtop anglais. Un point à West Ham serait déjà une bonne affaire dans la course à la qualification, laissant le Racing Genk en bonne posture (sans compenser pleinement l'échec face au Dinamo Zagreb).

Les compositions probables :

West Ham : Areola / Cresswell - Dawson - Diop - Johnson / Noble - Rice / Yarmolenko - Vlasic - Benrahma - Antonio

Genk : Vandevoordt / Preciado - Cuesta - Lucumi - Arteaga / Heynen - Toma - Thorstvedt / Ito - Bongonda - Onuachu