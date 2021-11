L'Antwerp jouera sa dernière carte à Francfort

Auteurs d'une campagne européenne très décevante, il ne reste qu'une infime chance aux Anversois pour passer l'hiver européens.

Très ambitieux cet été, les Anversois espéraient probablement réaliser une campagne européenne tout autre. Versé dans un groupe difficile sur papier, l'Antwerp n'a que très peu réussi à rivaliser avec Francfort, le Fenerbahce et l'Olympiakos et a souvent été un oiseau pour le chat avec, comme seul résultat intéressant, un partage en Turquie. Trop insuffisant pour croire ne serait-ce qu'à une qualification pour la Conference League.

Il reste deux matchs de poule, et l'Antwerp doit désormais espérer un miracle pour se qualifier: Un 6/6 contre Francfort et l'Olympiakos, en espérant que les Allemands s'imposent face aux Grecs lors de la dernière rencontre.

Les hommes de Brian Priske sont donc dans l'obligation de l'emporter ce soir, ce qui sera loin d'être évident face à une équipe de Francfort qui voudra mathématiquement sécuriser sa première place et sa qualification pour les huitièmes de finale. En championnat, l'Eintracht est à la peine, avec seulement quinze points glanés lors des douze premières rencontres de Bundesliga. Une victoire ce soir permettrait cependant à Filip Kostic et ses coéquipiers de remporter une troisième rencontre consécutive toutes compétitions confondues, une première depuis le mois d'avril dernier (trois victoires en Bundesliga face à l'Union Berlin, Dortmund et Wolfsburg).

Défaits dans le temps additionnel à l'aller (Paciencia, 90+1'), les Anversois devront compter sur un grand Michael Frey qui n'a pas encore ouvert son compteur en Coupe d'Europe cette saison malgré ses 14 réalisations en championnat, ce qui le plasse à égalité d'Undav à la tête du classement des buteurs de Jupiler Pro League.

Il s'agit donc d'une rencontre qui s'annonce très difficile où l'Antwerp est loin d'être favori, mais où la victoire est indispensable pour garder une infime chance de passer l'hiver au chaud.