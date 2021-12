Europa League : Antwerp-Olympiakos, 1-0 pour les Anversois via Balikwisha (Live à 18h45)

Dans une phase de groupes où ils sont passés à côté de leur sujet, les Anversois pourraient créer la surprise ce soir dans un match sans vraiment d'enjeu.

Après leur frustrant match nul sur la pelouse de l'Eintracht Francfort où ils ont encaissé un but dans les arrêts de jeu (c'était déjà le cas lors du match aller), les joueurs de l'Antwerp savent d'ores et déjà qu'ils ne passeront pas l'été européens. Avec 2 petits points sur 15, le Great Old est en effet assuré de finir dernier de son groupe. Son plus proche poursuivant, le Fenerbahce, culmine à 5 points et il n'est plus possible pour les Anversois de dépasser les Turcs au classement - ces derniers menant aux confrontations directes - et donc d'espérer jouer les barrages en Conference League.

Qu'à cela ne tienne, l'Antwerp s'est bien repris en championnat et pointe à la deuxième place du classement général après sa victoire dimanche dernier dans le derby contre le Beerschot. Ce match sera l'occasion de continuer sur une dynamique positive, de faire jouer certains joueurs avec moins de temps de jeu, et pourquoi pas de créer une petite suprise face aux Grecs, contre qui l'Antwerp s'était incliné lors de la première journée.

Brian Priske pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif, à l'exception de Buta, Myoshi et Coopman. Même si certains joueurs semblent inamovibles dans l'échiquier de l'entraîneur danois (De Laet, Engels, Butez, Verstraete,...), certains pourraient revendiquer une place dans le 11 de départ, c'est le cas de Benson, Balikwisha, Gerkens ou encore Bataille.