Faire un résultat à la hauteur des ambitions du club

Battus à l'aller à Nicosie, l'Antwerp ne peut pas se permettre de passer au travers ce jeudi.

Il y a une semaine, malgré la présence de Nainggolan, l'Antwerp a pris l'eau à Nicosie. Une défaite, lourde, sur le score de 4-2, fait tâche surtout au regard des ambitions du club et du mercato qui a été fait par la direction.

On le sait, le but du club est d'être champion, personne ne se cache à ce sujet. Cependant, l'Europe est une belle cerise sur le gâteau et il est clair qu'il est plus sexy de disputer l'Europa League nouvelle formule (avec moins d'équipes) plutôt que retomber en Conference League, sans faire injure à cette dernière.

Alors devant un stade plein, qui sera chaud, comme jamais, l'Antwerp doit retourner le situation et se qualifier, et ne pas laisser tomber. Il faudra pour cela marquer au minimum deux buts pour aller en prolongations. Le Great Old en est capable, mais la défense ne devra pas se disperser comme lors du match aller.