L'Union Saint-Gilloise a rendez-vous avec l'histoire

L'USG rencontre l'Union Berlin ce jeudi soir (21h) dans le cadre des 8e de finale retour d'Europa League. Après le match nul à Berlin (3-3), les Bruxellois peuvent à nouveau frapper un grand coup sur la scène européenne.

L'Union Saint-Gilloise est de retour en forme. Après un mois de février plus compliqué, les hommes de Karel Geraerts ont repris leur marche en avant. D'abord par une victoire étriquée face à Eupen (2-1), puis par une prestation solide à l'Union Berlin. Menant trois fois, les Unionistes ont à chaque fois été rejoints, et à la 89e minute pour le 6e but d'une rencontre spectaculaire.

Une semaine plus tard, malgré le fait qu'une victoire au stade An der Alten Försterei aurait été préférable, la dynamique est restée positive à Saint-Gilles. L'USG a en effet triomphé de Genk dimanche dernier et a rappelé à tout le monde qu'elle était favorite au titre.

Les hommes de Geraerts semblent donc dans d'excellentes dispositions pour décrocher la qualification ce jeudi. Malheureusement, et c'est un point (noir) important : Yorbe Vertessen, sorti blessé à Genk, est absent. Il a stoppé son entraînement hier sur le terrain du Lotto Park. Il devrait être remplacé par Nilsson. Pour le reste, comme l'a confirmé Geraerts hier, tout le monde est fit dans le groupe. Geraerts devrait aligner son équipe-type, que ce soit en défense ou sur l'aile gauche où Lapoussin devrait être préféré à Adingra.

Un match nul, et l'USG écrira également l'histoire du coefficient belge, ce dernier voyant son record datant de la saison 2016-2017 être battu. Cela sera tout sauf évident, face à une équipe berlinoise revancharde, qui sera plus prête que jamais pour "la belle" malgré son léger passage à vide ces dernières semaines.