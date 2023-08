L'Union en Europa League ? Suivez la rencontre à Lugano en direct commenté

Ce jeudi soir, l'Union Saint-Gilloise se déplace à Genève, chez les Suisses de Lugano. En cas de résultat favorable, les Bruxellois seront en phases de poules de l'Europa League.

"Si je préfère jouer l'Europa League ? Quand j'étais petit, j'ai regardé la Champions League et l'Europa League, pas la Conference League".

Ces mots, ce sont ceux d'Anthony Moris après la victoire (2-0) face à Lugano lors du match aller. Face aux Suisses, les joueurs de l'Union ont fait le boulot à l'aller et auront donc une avance de deux buts avant de monter sur le terrain ce jeudi soir. Il va sans dire qu'une élimination serait un échec tant cuisant qu'inattendu.

© photonews

Blessin et Moris ont beau eu prévenir (à raison) contre l'excès de confiance avant cette rencontre, l'Union est plus que jamais favorite pour cette rencontre. Au vu du match aller et du score, et du temps de récupération qui semble optimal (bien qu'une semaine sans jouer, on se demande bien si ce n'est pas trop...).

Il faudra néanmoins attention à ne pas laisser autant d'espaces aux Suisses. Au match aller, les circonstances avaient souri aux Saint-Gillois, qui avaient pourtant failli être rejoints au score à la demi-heure, sur un but sur corner finalement annulé après intervention du VAR.

Pour cette rencontre, qui doit qualifier l'Union pour l'Europa League pour la deuxième année consécutive, Blessin devrait aligner le même 11 que lors du match aller.