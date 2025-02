LIVE : Vazquez profite cette fois d'une erreur turque ! C'est 1-1 !

Fenerbahçe ne fait pas tourner du tout au moment de se rendre à Anderlecht ce jeudi.

Du côté de David Hubert, on se contente d'un onze assez défensif : Adryelson, Hey et N'diaye forment le trio arrière, avec Sardella et Maamar sur les flancs. Devant ce cinq arrière, Leoni et Dendoncker, tandis que Huerta et Hazard occupent les flancs autour de Luis Vazquez.

Mais face à ce onze de fortune, si les supporters du RSCA espéraient un Fenerbahçe bis, ils en sont pour leurs frais. José Mourinho a en effet aligné l'artillerie lourde avec tous les cadres déjà présents à l'aller.