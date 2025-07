LIVE : Anderlecht mène à la mi-temps

Ce jeudi, Anderlecht dispute son premier match officiel, en préliminaires européens face au BK Häcken. Un match crucial, pour lequel Hasi est privé de plusieurs cadres.

Besnik Hasi espérait certainement disposer d'un noyau moins diminué pour les grands débuts officiels du RSCA mouture 2025-2026. Anderlecht est en effet privé de Jan-Carlo Simic, Ilay Camara et Cédric Hatenboer (en plus de Killian Sardella, toujours blessé).

Simic était un titulaire indiscutable, et Camara aurait probablement lui aussi occupé l'un des deux flancs défensifs. La bonne nouvelle est le retour de Colin Coosemans, légèrement touché lors de la préparation mais rétabli.

Lucas Hey sera probablement associé à Zoumana Keita ou Marco Kana. Ce dernier a fait une belle préparation mais son profil paraît moins complémentaire à celui de Hey : un tel duo manquerait de la puissance que peut amener Keita. N'diaye et Maamar occuperont les flancs défensifs.

Au milieu, Enric Llansana est une certitude et Nathan Saliba pourrait bien lui aussi débuter. Devant eux, on imagine bien Mario Stroeykens être aligné et venir soutenir Kasper Dolberg devant. Reste à déterminer qui occupera les ailes : Ibrahim Kanaté a réalisé une belle présaison et pourrait être la surprise. De l'autre côté, Tristan Degreef a plus convaincu qu'un Hazard un peu en-dedans et incertain.

Le onze potentiel du RSCA contre Häcken :

Coosemans / N'diaye - Hey - Keita - Maamar / Llansana - Saliba - Stroeykens / Kanaté - Dolberg - Degreef