Date: 16/09/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Lotto Park

La réaction d'orgueil d'Anderlecht n'a pas suffi : débuts européens manqués face à l'OL

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
La réaction d'orgueil d'Anderlecht n'a pas suffi : débuts européens manqués face à l'OL
Photo: © photonews

C'était d'emblée un énorme test et l'un des matchs les plus compliqués de cette campagne européenne pour le Sporting d'Anderlecht. Et si la dernière demi-heure aura été Mauve, cela n'aura pas suffi pour effacer une première mi-temps loupée.

L'ambiance fraternelle qui régnait en avant-match - avec notamment un kop lyonnais qui chante à tue-tête le Grand Jojo - ne devait pas faire oublier une chose : ce duel entre le RSC Anderlecht et l'Olympique Lyonnais était déjà très important pour les deux équipes. Pour les Mauves qui tâtonnent encore en ce début de saison et ont un programme chargé en Europe, et pour un OL dont la place est probablement en Champions League et doit donc faire respecter son rang.

Très vite, cette hiérarchie paraît claire : Lyon alerte Coosemans sur un premier coup-franc obtenu par Openda (2e), puis fait danser Llansana et Augustinsson. Le Suédois voit triple devant les passements de jambes de Boudache, qui va chercher Noah Nartey (8e, 0-1). Mata a beau être hué à chaque touche de balle, il musèle Winkler. Openda dépasse Augustinsson, espère un penalty, sans succès (13e). Nakamura mélange les pinceaux d'Omobamidele et tire dans les gants de Coosemans (15e).

La malchance d'Ambros, pourtant inspiré

Anderlecht réagit enfin : en contre, Ambros va chercher Maamar dont le centre trouve Llansana en retrait, mais le tir de l'Hispano-Néerlandais est dévissé (20e). Et sur la phase suivante, le coup de poignard : Keito Nakamura se joue d'Omobamidele et tire... sur le dos de Lukas Ambros, qui trompe Coosemans (22e, 0-2). Le Japonais met le feu dans la défense anderlechtoise dans cette première demi-heure.

Aasgaard Thelo
© photonews

Clinton Mata, lui, ne fait pas taire les huées en prenant son carton jaune pour une intervention nécessaire, puis en chipant le 1-2 des pieds de Cvetkovic (26e). Loïs Openda, sans être décisif, multiplie les courses dans le dos de la défense anderlechtoise. Winkler, lui, prend trop peu l'espace mais il suffit presque d'une fois : son ballon trouve Cvetkovic, qui se heurte à l'ex-Zèbre Rémy Descamps (34e). 

À la pause, Vitor Bruno réagit en faisant sortir l'infortuné Amane, qui aura loupé sa première titularisation. Marco Kana n'est pas tout de suite dans son match : sur une grosse perte de balle, il laisse filer Nakamura qui sert Loïs Openda... dont la frappe est déviée sur le poteau par Coosemans (52e). Boudache trouve lui aussi Coosemans d'une frappe trop écrasée après une énième belle action de Nakamura (56e). 

Anderlecht s'est réveillé trop tard 

Quand Openda ne profite une fois encore pas d'une perte de balle d'Omobamidele (59e), on se dit que l'OL pourrait finir par le regretter : d'un superbe centre, Ali Maamar va chercher Mihajlo Cvetkovic, qui fait 1-2 d'une tête rageuse (61e). Dès lors, à part sur une nouvelle frappe d'Openda qui sort dans la foulée sous les huées, Lyon devra surtout se contenter de défendre face à un RSCA enfin réveillé.

Cvetkovic Mihajlo
© photonews

Marten Winkler, plein de bonne volonté, manque cependant trop de précision dans les seize derniers mètres, et Tawfik Bentayeb, monté au jeu en même temps que Sikan (Anderlecht joue donc avec trois n°9 sur la pelouse pendant un quart d'heure), alerte enfin Rémy Descamps d'une frappe lointaine (80e). Danylo Sikan, lui, donne tout sur une action individuelle mais il n'y a personne à la réception (82e). L'OL, de son côté, bétonne et se contente de contres qui, cette fois, seront de mieux en mieux gérés par la défense anderlechtoise. 

Si les Mauves avaient entamé leur match comme une équipe de Conference League contre un Lyon cynique, ils auront donc fini la rencontre la tête haute, et prouvé que s'ils gardent ce cap, ils prendront bel et bien des points dans cette phase de ligue européenne. Mais il faudra éviter à l'avenir de tout gâcher par une entame un peu poussive...

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 8.52 9
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Maamar Ali A 90' 7.55 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des centres: 4/10 (40%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Omobamidele Andrew 90' 6.62 7
  • Précision des passes: 74/81 (91.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 6.81 7
  • Précision des passes: 58/60 (96.7%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.86 7
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas 74' 6.23 7
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Llansana Enric 90' 6.4 5
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Amane Romeo 45' 6.16 4
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
Plus de stats
Winkler Marten 90' 6.12 8
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 85' 7.51 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Aasgaard Thelo 74' 6.41 4
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Reabciuk Oleg 0'  
Antman Oliver 5' 6.28  
Plus de stats
Sikan Danylo 16' 6.48 -
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 16' 6.48 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Stroeykens Mario 0'  
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0' 6.0  
Plus de stats
Kana Marco 45' 6.29 -
  • Précision des passes: 36/44 (81.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 0'  
 

Lyon Lyon
Descamps Rémy 90' 6.18 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/21 (23.8%)
Plus de stats
Kluivert Ruben 90' 6.67 -
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mata Clinton 90' 6.47 -
  • Précision des passes: 33/42 (78.6%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Niakhate Moussa   45' 6.82 -
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Ouedraogo Mohamed A   45' 6.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tessmann Tanner 90' 6.55 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Morton Tyler 74' 6.25 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Boudache Kail 90' 6.89 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Nakamura Keito 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Openda Lois 65' 6.74 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Greif Dominik 0'  
Bidstrup Mads 16' 6.4 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Tagliafico Nicolás 45' 6.24 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nuamah Ernest 0'  
Tolisso Corentin 16' 6.35 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Sulc Pavel 25' 6.26 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Athekame Zachary 0'  
Merah Khalis 0'  
Bacher Felix 45' 6.43 -
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Duranville Julien 0'  
Bengui Joao Justin 0'  
Himbert Remi 0'  
Revivre Anderlecht - Lyon

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Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 18:45 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 18:45 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 21:00 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 21:00 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 21:00 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 21:00 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 21:00 Torreense Torreense
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