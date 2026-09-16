Date: 16/09/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Lotto Park

LIVE : Cvetkovic remet Anderlecht dans le match ! C'est 1-2 !

Le RSC Anderlecht reçoit l'Olympique Lyonnais pour son entame de phase de ligue d'Europa League ce mercredi. Les Mauve & Blanc peuvent-ils lancer leur campagne au mieux ?

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Classement Live
Temps   67' 45" 
Florent Malice depuis le Lotto Park
67
 Llansana est trouvé côté droit, il centre, mais Winkler rate son contrôle !
66
 Winkler tente d'aller chercher Cvetkovic, Bacher intervient
66
 Openda, ancien brugeois, sort sous les huées
65
 remplacé Lois Openda
remplaçant Pavel Sulc
63
 Perte de balle de Llansana, Openda file et tire malgré une intervention de Pétrot !! Coosemans capte
61

But 		But de Mihajlo Cvetkovic (Ali Maamar)
61
 Eeeeet c'est 1-2 !! Mihajlo Cvetkovic ! Sur un très beau centre d'Ali Maamar qui profite d'une récupération haute ! Anderlecht revit ! Ca tombe de nulle part !
60
 Belle combinaison entre Winkler et Aasgaard... mais l'Allemand se fait ensuite rattraper par Kluivert
59
 Très mauvais centre d'Ambros !
59
 Perte de balle d'Omobamidele, Openda est lancé en contre, sa frappe légèrement déviée surprend presque Coosemans !
58
 Belle relance de Kana... Aasgaard se projette vers l'avant et croque sa frappe
56
 BOUDACHE ! Sa frappe finit sur Coosemans ! Openda avait bien prolongé une action de Nakamura !
55
 Faute de Llansana sur Bacher qui avait réussi son dribble
54
 Bon coup-franc obtenu par une action individuelle d'Ambros
53
 Maamar déboule en contre, son centre est raté...
52
 OOOOOH LE 0-3 annulé pour hors-jeu !!! Incroyable ! Tout partait d'une grossière perte de balle de Kana ! Nakamura avait lancé Openda qui fixe, trouve le poteau... et Morton qui suit était hors-jeu
50
 Descamps repousse des poings, faute sifflée
49
 Coup-franc obtenu par Winkler côté gauche
46
 remplacé Moussa Niakhate
remplaçant Felix Bacher
46
 remplacé Romeo Amane
remplaçant Marco Kana
46
 C'est reparti avec Kana à la place d'Amane !


Arbitre 		Mi-temps


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45
 remplacé Mohamed Ouedraogo
remplaçant Nicolás Tagliafico
44
  Carte jaune pour Mohamed Ouedraogo
44
 Faute de Ouedraogo après un bon travail de Maamar pour lancer Ambros, jaune
43
 Tête de Cvetkovic sur le coup-franc de Maamar, captée par Descamps
42
 Bon coup-franc pour Anderlecht côté droit ...
40
 Openda obtient un corner sur une talonnade tentée sur un centre de Nakamura
38
 Bien revenu défensivement de Winkler pour couper la passe d'Openda
37
 Tessmann et Nartey vont tourner les Mauves en bourrique pour se dégager, c'est superbe
36
 Bon coup-franc obtenu côté gauche par Lukas Ambros dans la suite du corner
34
 CVETKOVIC ! Il se heurte à Descamps !! Winkler avait fait du bon travail côté gauche pour le servir en ayant pris la profondeur ! C'est la deuxième vraie occasion anderlechtoise
33
 Centre manqué de Nakamura
31
 Plusieurs passes manquées de Romeo Amane, titularisé pour la première fois, frustrent le stade
30
 Corner obtenu sur un tir contré de Maamar désormais...
29
 Llansana... il perd un ballon dans le rond central, puis se fait balader par Openda qui centre... c'est repoussé péniblement
27
 Eeet le contre supersonique de l'OL sur une intervention ratée d'Ambros, Openda file, sert Morton... frappe déviée, corner !
26
  Carte jaune pour Moussa Niakhate
26
 MATA ! Superbe intervention maintenant sur Cvetkovic que Winkler tentait d'aller chercher premier poteau !
26
 Mata commet une faute claire sur Cvetkovic pour arrêter une action intéressante et prend un carton jaune logique
25
 Openda est lancé dans le dos d'Augustinsson et Pétrot... mais il est finalement signalé hors-jeu
24
 Nakamura met encore le feu sur une perte de balle de Maamar !
22

But 		But de Keito Nakamura (Mohamed Ouedraogo)
22
 Ambros trompe Coosemans par malchance !
Oooh le 0-2... quelle malchance pour Anderlecht ! Nakamura fixe Omobamidele, rentre sur son pied droit, frappe... c'est dévié par le dos d'Ambros dans les buts anderlechtois !
20
 Oooh la belle phase du RSCA ! Aasgaard et Ambros combinent, Maamar est lancé et centre en retrait... Llansana reprend de peu à côté !
18
 Beau pressing de Cvetkovic qui amène une touche jouée vite et une phase dangereuse pour le RSCA !
15
 Nakamura met Omobamidele dans l'embarras et sert plein axe, frappe dans les gants de Coosemans...
14
 Belle phase anderlechtoise ! Ambros laisse filer un ballon d'Amane vers Maamar, dont le centre va chercher Winkler ! Corner !
13
 Oooh Loïs Openda... il accélère, se fait stopper par Augustinsson... il réclame un penalty... rien !
11
 Joli geste d'Aasgaard côté gauche... puis Mata ferme la porte devant Winkler
10

But 		But de Lyon
9
 C'est Noah Nartey qui est à la conclusion d'un incroyable travail de Kail Boudache côté droit ! Ce dernier a fixé Augustinsson d'une multitude de passements de jambes !
8
 GOAAAAAAAL pour l'OL !!!
7
 Ouedraogo obtient une faute aux 40 mètres
6
 Perte de balle de Llansana qui profite à Morton, Openda centre mais c'est repoussé par Amane !
5
 Léo Pétrot est hué par les Lyonnais à chaque ballon touché, Clinton Mata par les supporters locaux !
2
 Et déjà une énorme occasion pour Lyon !! Coosemans claque un coup-franc de Niakhaté au-dessus !
1
 Openda obtient un excellent coup-franc sur sa première touche de balle !
1
 Anderlecht - Lyon: 0-0
20:53
 Image sympathique : les supporters de l'OL chantent le Grand Jojo avec le Lotto Park !
20:52
 Bienvenue au Lotto Park pour ce duel "fratricide" entre le Sporting d'Anderlecht et l'Olympique Lyonnais !
Anderlecht (Anderlecht - Lyon)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Andrew Omobamidele - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Lukas Ambros - Enric Llansana - Romeo Amane - Marten Winkler - Mihajlo Cvetkovic - Thelo Aasgaard
Banc: Oleg Reabciuk - Oliver Antman - Danylo Sikan - Tawfik Bentayeb - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Noa Ojea - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Noah Kalonji - Tristan Degreef

Lyon (Anderlecht - Lyon)
Lyon: Rémy Descamps - Ruben Kluivert - Clinton Mata - Moussa Niakhate - Mohamed Ouedraogo - Tyler Morton - Kail Boudache - Tanner Tessmann - Keito Nakamura - Lois Openda
Banc: Dominik Greif - Mads Bidstrup - Nicolás Tagliafico - Ernest Nuamah - Corentin Tolisso - Pavel Sulc - Zachary Athekame - Khalis Merah - Felix Bacher - Julien Duranville - Justin Bengui Joao - Remi Himbert
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.72 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Maamar Ali A 90' 7.42 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Omobamidele Andrew 90' 6.53 -
  • Précision des passes: 53/59 (89.8%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 6.48 -
  • Précision des passes: 38/40 (95%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.58 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas 90' 5.93 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric 90' 6.29 -
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Amane Romeo 45' 6.16 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
Plus de stats
Winkler Marten 90' 5.87 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 7.48 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Aasgaard Thelo 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Reabciuk Oleg 0'  
Antman Oliver 0'  
Sikan Danylo 0'  
Bentayeb Tawfik 0'  
Stroeykens Mario 0'  
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 45' 6.84 -
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 0'  
 

Lyon Lyon
Descamps Rémy 90' 6.77 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Kluivert Ruben 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mata Clinton 90' 7.01 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Niakhate Moussa   45' 6.6 -
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Ouedraogo Mohamed A   45' 6.2 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Morton Tyler 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Boudache Kail 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Tessmann Tanner 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
Plus de stats
Nakamura Keito 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Openda Lois 65' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Greif Dominik 0'  
Bidstrup Mads 0'  
Tagliafico Nicolás 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Nuamah Ernest 0'  
Tolisso Corentin 0'  
Sulc Pavel 25' -
Athekame Zachary 0'  
Merah Khalis 0'  
Bacher Felix 45' 6.6 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Duranville Julien 0'  
Bengui Joao Justin 0'  
Himbert Remi 0'  

présentation (du match)

Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL
Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht reçoit l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir, et Vitor Bruno va bien devoir changer des choses dans son onze - contraint et forcé. Il sera en effet privé de Giulian Biancone mais aussi d'Ilias Koutsoupias, non-inscrit pour l'Europe.

La défense du RSC Anderlecht ce mercredi soir sera donc celle qui a terminé le match à Malines : Andrew Omobamidele vivra un véritable baptême du feu aux côtés de Léo Pétrot. Un gros test pour l'Irlandais, qui a une carte à jouer en l'absence de Giulian Biancone, l'un des meilleurs Mauves en ce début de saison.

Dans l'entrejeu, Vitor Bruno ne pourra pas compter sur Ilias Koutsoupias, très bon à Malines. Le Grec n'est pas qualifié, arrivé trop tard pour être inscrit sur la liste européenne. Qui le remplacera ? Romeo Amane tiens la corde pour former un double pivot aux côtés de Marco Kana. Il faudra bien cela pour tenir le coup face à l'expérimenté Corentin Tolisso.

Devant, il y a de la concurrence : le duo Bentayeb-Sikan devrait démarrer, mais Oliver Antman a-t-il suffisamment convaincu pour rester dans le onze ? Il pourrait également passer côté droit, et Thelo Aasgaard démarrer à gauche. 

Le onze potentiel : 

Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Omobamidele - Maamar / Aasgaard - Kana - Amane - Antman / Bentayeb - Sikan

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 17/09 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 17/09 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 17/09 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 17/09 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 17/09 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 17/09 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 17/09 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 17/09 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 17/09 Torreense Torreense
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