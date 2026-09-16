LIVE : Cvetkovic remet Anderlecht dans le match ! C'est 1-2 !

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Florent Malice depuis le Lotto Park
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Llansana est trouvé côté droit, il centre, mais Winkler rate son contrôle !
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Winkler tente d'aller chercher Cvetkovic, Bacher intervient
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Openda, ancien brugeois, sort sous les huées
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Lois Openda
Pavel Sulc
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Perte de balle de Llansana, Openda file et tire malgré une intervention de Pétrot !! Coosemans capte
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But de Mihajlo Cvetkovic (Ali Maamar)
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Eeeeet c'est 1-2 !! Mihajlo Cvetkovic ! Sur un très beau centre d'Ali Maamar qui profite d'une récupération haute ! Anderlecht revit ! Ca tombe de nulle part !
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Belle combinaison entre Winkler et Aasgaard... mais l'Allemand se fait ensuite rattraper par Kluivert
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Très mauvais centre d'Ambros !
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Perte de balle d'Omobamidele, Openda est lancé en contre, sa frappe légèrement déviée surprend presque Coosemans !
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Belle relance de Kana... Aasgaard se projette vers l'avant et croque sa frappe
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BOUDACHE ! Sa frappe finit sur Coosemans ! Openda avait bien prolongé une action de Nakamura !
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Faute de Llansana sur Bacher qui avait réussi son dribble
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Bon coup-franc obtenu par une action individuelle d'Ambros
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Maamar déboule en contre, son centre est raté...
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OOOOOH LE 0-3 annulé pour hors-jeu !!! Incroyable ! Tout partait d'une grossière perte de balle de Kana ! Nakamura avait lancé Openda qui fixe, trouve le poteau... et Morton qui suit était hors-jeu
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Descamps repousse des poings, faute sifflée
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Coup-franc obtenu par Winkler côté gauche
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Moussa Niakhate
Felix Bacher
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Romeo Amane
Marco Kana
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C'est reparti avec Kana à la place d'Amane !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Mohamed Ouedraogo
Nicolás Tagliafico
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Carte jaune pour Mohamed Ouedraogo
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Faute de Ouedraogo après un bon travail de Maamar pour lancer Ambros, jaune
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Tête de Cvetkovic sur le coup-franc de Maamar, captée par Descamps
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Bon coup-franc pour Anderlecht côté droit ...
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Openda obtient un corner sur une talonnade tentée sur un centre de Nakamura
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Bien revenu défensivement de Winkler pour couper la passe d'Openda
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Tessmann et Nartey vont tourner les Mauves en bourrique pour se dégager, c'est superbe
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Bon coup-franc obtenu côté gauche par Lukas Ambros dans la suite du corner
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CVETKOVIC ! Il se heurte à Descamps !! Winkler avait fait du bon travail côté gauche pour le servir en ayant pris la profondeur ! C'est la deuxième vraie occasion anderlechtoise
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Centre manqué de Nakamura
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Plusieurs passes manquées de Romeo Amane, titularisé pour la première fois, frustrent le stade
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Corner obtenu sur un tir contré de Maamar désormais...
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Llansana... il perd un ballon dans le rond central, puis se fait balader par Openda qui centre... c'est repoussé péniblement
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Eeet le contre supersonique de l'OL sur une intervention ratée d'Ambros, Openda file, sert Morton... frappe déviée, corner !
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Carte jaune pour Moussa Niakhate
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MATA ! Superbe intervention maintenant sur Cvetkovic que Winkler tentait d'aller chercher premier poteau !
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Mata commet une faute claire sur Cvetkovic pour arrêter une action intéressante et prend un carton jaune logique
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Openda est lancé dans le dos d'Augustinsson et Pétrot... mais il est finalement signalé hors-jeu
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Nakamura met encore le feu sur une perte de balle de Maamar !
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But de Keito Nakamura (Mohamed Ouedraogo)
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Ambros trompe Coosemans par malchance !
Oooh le 0-2... quelle malchance pour Anderlecht ! Nakamura fixe Omobamidele, rentre sur son pied droit, frappe... c'est dévié par le dos d'Ambros dans les buts anderlechtois !
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Oooh la belle phase du RSCA ! Aasgaard et Ambros combinent, Maamar est lancé et centre en retrait... Llansana reprend de peu à côté !
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Beau pressing de Cvetkovic qui amène une touche jouée vite et une phase dangereuse pour le RSCA !
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Nakamura met Omobamidele dans l'embarras et sert plein axe, frappe dans les gants de Coosemans...
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Belle phase anderlechtoise ! Ambros laisse filer un ballon d'Amane vers Maamar, dont le centre va chercher Winkler ! Corner !
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Oooh Loïs Openda... il accélère, se fait stopper par Augustinsson... il réclame un penalty... rien !
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Joli geste d'Aasgaard côté gauche... puis Mata ferme la porte devant Winkler
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But de Lyon
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C'est Noah Nartey qui est à la conclusion d'un incroyable travail de Kail Boudache côté droit ! Ce dernier a fixé Augustinsson d'une multitude de passements de jambes !
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GOAAAAAAAL pour l'OL !!!
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Ouedraogo obtient une faute aux 40 mètres
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Perte de balle de Llansana qui profite à Morton, Openda centre mais c'est repoussé par Amane !
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Léo Pétrot est hué par les Lyonnais à chaque ballon touché, Clinton Mata par les supporters locaux !
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Et déjà une énorme occasion pour Lyon !! Coosemans claque un coup-franc de Niakhaté au-dessus !
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Openda obtient un excellent coup-franc sur sa première touche de balle !
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Anderlecht - Lyon: 0-0
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20:53
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Image sympathique : les supporters de l'OL chantent le Grand Jojo avec le Lotto Park !
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20:52
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Bienvenue au Lotto Park pour ce duel "fratricide" entre le Sporting d'Anderlecht et l'Olympique Lyonnais !
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Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ali Maamar
- Andrew Omobamidele
- Léo Pétrot
- Ludwig Augustinsson
- Lukas Ambros
- Enric Llansana
- Romeo Amane
- Marten Winkler
- Mihajlo Cvetkovic
- Thelo Aasgaard
Banc:
Oleg Reabciuk
- Oliver Antman
- Danylo Sikan
- Tawfik Bentayeb
- Mario Stroeykens
- Justin Heekeren
- Kaïs Barry
- Noa Ojea
- Marco Kana
- Joshua Nga Kana
- Noah Kalonji
- Tristan Degreef
Lyon:
Rémy Descamps
- Ruben Kluivert
- Clinton Mata
- Moussa Niakhate
- Mohamed Ouedraogo
- Tyler Morton
- Kail Boudache
- Tanner Tessmann
- Keito Nakamura
- Lois Openda
Banc:
Dominik Greif
- Mads Bidstrup
- Nicolás Tagliafico
- Ernest Nuamah
- Corentin Tolisso
- Pavel Sulc
- Zachary Athekame
- Khalis Merah
- Felix Bacher
- Julien Duranville
- Justin Bengui Joao
- Remi Himbert