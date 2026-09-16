Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL

Le RSC Anderlecht reçoit l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir, et Vitor Bruno va bien devoir changer des choses dans son onze - contraint et forcé. Il sera en effet privé de Giulian Biancone mais aussi d'Ilias Koutsoupias, non-inscrit pour l'Europe.

La défense du RSC Anderlecht ce mercredi soir sera donc celle qui a terminé le match à Malines : Andrew Omobamidele vivra un véritable baptême du feu aux côtés de Léo Pétrot. Un gros test pour l'Irlandais, qui a une carte à jouer en l'absence de Giulian Biancone, l'un des meilleurs Mauves en ce début de saison.

Dans l'entrejeu, Vitor Bruno ne pourra pas compter sur Ilias Koutsoupias, très bon à Malines. Le Grec n'est pas qualifié, arrivé trop tard pour être inscrit sur la liste européenne. Qui le remplacera ? Romeo Amane tiens la corde pour former un double pivot aux côtés de Marco Kana. Il faudra bien cela pour tenir le coup face à l'expérimenté Corentin Tolisso.

Devant, il y a de la concurrence : le duo Bentayeb-Sikan devrait démarrer, mais Oliver Antman a-t-il suffisamment convaincu pour rester dans le onze ? Il pourrait également passer côté droit, et Thelo Aasgaard démarrer à gauche.

Le onze potentiel :



Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Omobamidele - Maamar / Aasgaard - Kana - Amane - Antman / Bentayeb - Sikan