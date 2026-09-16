Suis Anderlecht - Lyon en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 16/09/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Lotto Park
Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL
Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht reçoit l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir, et Vitor Bruno va bien devoir changer des choses dans son onze - contraint et forcé. Il sera en effet privé de Giulian Biancone mais aussi d'Ilias Koutsoupias, non-inscrit pour l'Europe.

La défense du RSC Anderlecht ce mercredi soir sera donc celle qui a terminé le match à Malines : Andrew Omobamidele vivra un véritable baptême du feu aux côtés de Léo Pétrot. Un gros test pour l'Irlandais, qui a une carte à jouer en l'absence de Giulian Biancone, l'un des meilleurs Mauves en ce début de saison.

Dans l'entrejeu, Vitor Bruno ne pourra pas compter sur Ilias Koutsoupias, très bon à Malines. Le Grec n'est pas qualifié, arrivé trop tard pour être inscrit sur la liste européenne. Qui le remplacera ? Romeo Amane tiens la corde pour former un double pivot aux côtés de Marco Kana. Il faudra bien cela pour tenir le coup face à l'expérimenté Corentin Tolisso.

Devant, il y a de la concurrence : le duo Bentayeb-Sikan devrait démarrer, mais Oliver Antman a-t-il suffisamment convaincu pour rester dans le onze ? Il pourrait également passer côté droit, et Thelo Aasgaard démarrer à gauche. 

Le onze potentiel : 


Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Omobamidele - Maamar / Aasgaard - Kana - Amane - Antman / Bentayeb - Sikan

Prono Anderlecht - Lyon

Anderlecht gagne
Partage
Lyon gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage Lyon Lyon gagne
21.05% 36.84% 42.11%
Les plus populaires
1-1
(5x)		 1-2
(4x)		 2-1
(3x)

Comparatif Anderlecht - Lyon

Classement

1
20

face-à-face remportés

1
0
2
16/07 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Lyon Lyon
25/08 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-3 Lyon Lyon
19/08 20:45 Lyon Lyon 5-1 Anderlecht Anderlecht

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 0-2 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 21:00 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 21:00 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 21:00 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 17/09 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 17/09 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 17/09 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 17/09 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 17/09 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 17/09 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 17/09 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 17/09 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 17/09 Torreense Torreense
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