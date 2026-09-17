Date: 17/09/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Doosan Arena

LIVE : Et de deux pour l'Union Saint-Gilloise face à Viktoria Plzen !

Ce soir, l'Union Saint-Gilloise affronte Viktoria Plzen pour son premier match d'Europa League de la saison.

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Classement Live
Temps   57' 49" 
59

But 		But de Ondrej Kricfalusi
57
 Kricfalusi marque devant sa famille
56
 ET DE TROIS POUR L'UNION SUR CORNER !
56
 Wiegele très attentif sur son premier poteau. Guilherme pour le premier corner de l'Union.
55
 À coté le tir de Biondic et on a l'impression que ce n'est pas fini
54
 Moins d'intensité de la part du Viktoria dans cette deuxième période.
52
 Pas assez de puissance sur la frappe de Mofokeng
46
 Attention à Koffi qui s'est un peu loupé
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 remplacé Karel Spáčil
remplaçant Sampson Dweh
45
  Carte jaune pour Patrik Hrosovský
44
 Deux buts en contre attaque pour l'Union dans cette première période.
43

But 		But de Mateo Biondic (Louis Patris)
43
 BUUUUUUUUUUUUUUUUUT 2-0 POUR L'UNION ENCORE EN CONTRE ATTAQUE
42
  Carte jaune pour Mateo Biondic
37
 MAIS QUEL ARRÊT DU GARDIEN SUR LA FRAPPE DE ZENELI AU PREMIER POTEAU
35
 Tir complètement raté de Biondic. Mauvais placement du corps
35
 Belle anticipation de Wiegele. Le gardien est sorti dégager le ballon.
32
 Beau contrôle d'Adu, mais il croque sa frappe
31
 Hubert fait descendre ses attaquants pour aider la défense
30
 1.48 de XG pour l'Union dans cette demi-heure de jeu
29
 Corner pour le Viktoria !
19
 Pour le moment, une seule équipe existe et c'est l'Union Saint-Gilloise
18
 Terrible contre attaque des Bruxellois sur le but
17

But 		But de Relebohile Mofokeng (Massiré Sylla)
17
 BUUUUUUUUUUUUUUUT DE L'UNION ! MOFOKENG OUVRE LE SCORE
16
  Carte jaune pour Ondrej Kricfalusi
15
 La frappe de Schoofs heurte la barre !
14
 Sylla s'est fait avoir sur son duel et le Viktoria en a profité pour aller chercher un corner
12
 TRÈS GROSSE FRAPPE DE ZENELI. WIEGELE NE LAISSE RIEN PASSER
11
 ENCORE UN ARRÊT DU GARDIEN DE PLZEN
9
 L'Union pousse beaucoup en ce début de rencontre.
6
 ENORME OCCASION POUR L'UNION DE PATRIS ! SA TÊTE EST ARRÊTÉ
5
 Faute de Schoofs.
4
 Première frappe du match pour les Bruxellois ! Le tir de Patris a été contré
3
 Perte de balle de l'Union devant la surface du Viktoria
1
 Biondic à l'oeuvre cette fois !
1
 C'est parti entre les deux équipes
1
 Viktoria Plzen - Union SG: 0-0
21:00
 Bonsoir, ce direct commenté va commencer !

présentation (du match): LIVE : Viktoria Plzen 0-0 Union Saint-Gilloise
Viktoria Plzen: Florian Wiegele - Tobias Paliscak - Denis Vavro - Karel Spáčil - Amar Memic - stefan pirgic - Patrik Hrosovský - Cheick Souare - Alexandr Sojka - Denis Visinsky - Prince Kwabena Adu
Banc: Lukáš Červ - Merchas Doski - Tomáš Ladra - Jiří Panoš - Baboucarr Faal - Christophe Kabongo - Adam Gabriel - Viktor Baier - Sampson Dweh - Filip Prebsl

Union SG (Viktoria Plzen - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Rob Schoofs - Louis Patris - Besfort Zeneli - Darius Olaru - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Banc: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo

Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Wiegele Florian 7.2  
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/15 (33.3%)
Plus de stats
Paliscak Tobias 6.3  
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vavro Denis 6.6  
  • Précision des passes: 38/44 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Spáčil Karel 6.2  
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Memic Amar 5.2  
  • Précision des passes: 16/24 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
pirgic stefan 6.0  
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hrosovský Patrik   5.6  
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Souare Cheick 5.9  
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sojka Alexandr 5.6  
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
Plus de stats
Visinsky Denis 5.8  
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Adu Prince Kwabena 6.5  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Červ Lukáš  
Doski Merchas  
Ladra Tomáš  
Panoš Jiří  
Faal Baboucarr  
Kabongo Christophe  
Gabriel Adam  
Baier Viktor  
Dweh Sampson 5.9  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
Plus de stats
Prebsl Filip  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 7.2  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Havenaar Nikki 7.3  
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Sylla Massiré A 7.8  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 50/53 (94.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej  7.1  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Schoofs Rob 7.0  
  • Précision des passes: 46/56 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Patris Louis A 7.5  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 7.4  
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Olaru Darius 6.7  
  • Précision des passes: 32/38 (84.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 7.2  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 8.2  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/24 (62.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo  8.1  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Hamoutahar Youssef  
Chambaere Vic  
Chibani Nohim  
Rodriguez Kevin  
Kavlashvili Giorgi  
Aquino Dylan  
De Roeve Denzel  
Hurtevent Ilan  
Keita Sekou  
Tshilanda Kabongo Daniel  

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 3-0 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 3-0 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 2-1 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 1-2 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-3 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 0-2 Torreense Torreense
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