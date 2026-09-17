LIVE : Et de deux pour l'Union Saint-Gilloise face à Viktoria Plzen !
Ce soir, l'Union Saint-Gilloise affronte Viktoria Plzen pour son premier match d'Europa League de la saison.
57' 49"
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59
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But de Ondrej Kricfalusi
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57
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Kricfalusi marque devant sa famille
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56
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ET DE TROIS POUR L'UNION SUR CORNER !
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56
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Wiegele très attentif sur son premier poteau. Guilherme pour le premier corner de l'Union.
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55
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À coté le tir de Biondic et on a l'impression que ce n'est pas fini
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54
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Moins d'intensité de la part du Viktoria dans cette deuxième période.
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52
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Pas assez de puissance sur la frappe de Mofokeng
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46
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Attention à Koffi qui s'est un peu loupé
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46
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C'est reparti !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45
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Karel Spáčil
Sampson Dweh
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45
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Carte jaune pour Patrik Hrosovský
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44
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Deux buts en contre attaque pour l'Union dans cette première période.
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43
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But de Mateo Biondic (Louis Patris)
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43
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BUUUUUUUUUUUUUUUUUT 2-0 POUR L'UNION ENCORE EN CONTRE ATTAQUE
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42
|
Carte jaune pour Mateo Biondic
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37
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MAIS QUEL ARRÊT DU GARDIEN SUR LA FRAPPE DE ZENELI AU PREMIER POTEAU
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35
|
Tir complètement raté de Biondic. Mauvais placement du corps
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35
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Belle anticipation de Wiegele. Le gardien est sorti dégager le ballon.
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32
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Beau contrôle d'Adu, mais il croque sa frappe
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31
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Hubert fait descendre ses attaquants pour aider la défense
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30
|
1.48 de XG pour l'Union dans cette demi-heure de jeu
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29
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Corner pour le Viktoria !
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19
|
Pour le moment, une seule équipe existe et c'est l'Union Saint-Gilloise
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18
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Terrible contre attaque des Bruxellois sur le but
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17
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But de Relebohile Mofokeng (Massiré Sylla)
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17
|
BUUUUUUUUUUUUUUUT DE L'UNION ! MOFOKENG OUVRE LE SCORE
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16
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Carte jaune pour Ondrej Kricfalusi
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15
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La frappe de Schoofs heurte la barre !
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14
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Sylla s'est fait avoir sur son duel et le Viktoria en a profité pour aller chercher un corner
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12
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TRÈS GROSSE FRAPPE DE ZENELI. WIEGELE NE LAISSE RIEN PASSER
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11
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ENCORE UN ARRÊT DU GARDIEN DE PLZEN
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9
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L'Union pousse beaucoup en ce début de rencontre.
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6
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ENORME OCCASION POUR L'UNION DE PATRIS ! SA TÊTE EST ARRÊTÉ
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5
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Faute de Schoofs.
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4
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Première frappe du match pour les Bruxellois ! Le tir de Patris a été contré
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3
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Perte de balle de l'Union devant la surface du Viktoria
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1
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Biondic à l'oeuvre cette fois !
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1
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C'est parti entre les deux équipes
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1
|
Viktoria Plzen - Union SG: 0-0
|
21:00
|
Bonsoir, ce direct commenté va commencer !
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présentation (du match): LIVE : Viktoria Plzen 0-0 Union Saint-Gilloise
|
Viktoria Plzen:
Florian Wiegele
- Tobias Paliscak
- Denis Vavro
- Karel Spáčil
- Amar Memic
- stefan pirgic
- Patrik Hrosovský
- Cheick Souare
- Alexandr Sojka
- Denis Visinsky
- Prince Kwabena Adu
Banc:
Lukáš Červ
- Merchas Doski
- Tomáš Ladra
- Jiří Panoš
- Baboucarr Faal
- Christophe Kabongo
- Adam Gabriel
- Viktor Baier
- Sampson Dweh
- Filip Prebsl
Union SG:
Hervé Koffi
- Nikki Havenaar
- Massiré Sylla
- Ondrej Kricfalusi
- Rob Schoofs
- Louis Patris
- Besfort Zeneli
- Darius Olaru
- Guilherme Smith
- Relebohile Mofokeng
- Mateo Biondic
Banc:
Youssef Hamoutahar
- Vic Chambaere
- Nohim Chibani
- Kevin Rodriguez
- Giorgi Kavlashvili
- Dylan Aquino
- Denzel De Roeve
- Ilan Hurtevent
- Sekou Keita
- Daniel Tshilanda Kabongo
|
|
Wiegele Florian
|
| 7.2
Florian Wiegele @ Viktoria Plzen - Union SG7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|8
| Dégagements des poings
|1
| Hors-jeu
|1/1
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|21/32 (65.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|5/15 (33.3%)
| Ballons perdus
|11
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 8
- Dégagements des poings: 1
- Ballon capté: 0
- Précision des longs ballons: 5/15 (33.3%)
|
Paliscak Tobias
|
| 6.3
Tobias Paliscak @ Viktoria Plzen - Union SG6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|25/28 (89.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 25/28 (89.3%)
- Passes clés: 1
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Vavro Denis
|
| 6.6
Denis Vavro @ Viktoria Plzen - Union SG6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|1
| Dégagements
|4
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|38/44 (86.4%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/6 (50%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 38/44 (86.4%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
|
Spáčil Karel
|
| 6.2
Karel Spáčil @ Viktoria Plzen - Union SG6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|46
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|3
| Dégagements
|6
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|23/30 (76.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 23/30 (76.7%)
- Tirs cadrés: 1/1
|
Memic Amar
|
| 5.2
Amar Memic @ Viktoria Plzen - Union SG5.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|16/24 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/3 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|16
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 16/24 (66.7%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
- Précision des centres: 0/3 (0%)
|
pirgic stefan
|
| 6.0
stefan pirgic @ Viktoria Plzen - Union SG6.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|3
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/3
| Dribbles réussis
|3/3 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|22/28 (78.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 22/28 (78.6%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/3
- Dribbles réussis: 3/3 (100%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Hrosovský Patrik
|
| 5.6
Patrik Hrosovský @ Viktoria Plzen - Union SG5.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
1 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|21/27 (77.8%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/3 (33.3%)
| Précision des longs ballons
|2/3 (66.7%)
| Ballons perdus
|11
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 21/27 (77.8%)
- Passes clés: 1
- Précision des centres: 1/3 (33.3%)
|
Souare Cheick
|
| 5.9
Cheick Souare @ Viktoria Plzen - Union SG5.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|26/32 (81.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|4/6 (66.7%)
| Ballons perdus
|10
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 26/32 (81.3%)
- Précision des centres: 0/2 (0%)
|
Sojka Alexandr
|
| 5.6
Alexandr Sojka @ Viktoria Plzen - Union SG5.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|19/25 (76%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/8 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|15
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 19/25 (76%)
- Précision des centres: 0/8 (0%)
|
Visinsky Denis
|
| 5.8
Denis Visinsky @ Viktoria Plzen - Union SG5.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|46
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/17 (70.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|9
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/17 (70.6%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Adu Prince Kwabena
|
| 6.5
Prince Kwabena Adu @ Viktoria Plzen - Union SG6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|4
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/3 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|7/11 (63.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|11
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/11 (63.6%)
- Tirs cadrés: 1/4
- Dribbles réussis: 0/3 (0%)
|Banc
|
Červ Lukáš
|
|
|
|
|
Doski Merchas
|
|
|
|
|
Ladra Tomáš
|
|
|
|
|
Panoš Jiří
|
|
|
|
|
Faal Baboucarr
|
|
|
|
|
Kabongo Christophe
|
|
|
|
|
Gabriel Adam
|
|
|
|
|
Baier Viktor
|
|
|
|
|
Dweh Sampson
|
| 5.9
Sampson Dweh @ Viktoria Plzen - Union SG5.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|13
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|12/15 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/15 (80%)
|
Prebsl Filip
|
|
|
|
|
|
|
Koffi Hervé
|
| 7.2
Hervé Koffi @ Viktoria Plzen - Union SG7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|1
| Dégagements des poings
|1
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|16/18 (88.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/4 (75%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 1
- Dégagements des poings: 1
- Ballon capté: 0
|
Havenaar Nikki
|
| 7.3
Nikki Havenaar @ Viktoria Plzen - Union SG7.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|3
| Interceptions
|0
| Dégagements
|7
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|24/30 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 24/30 (80%)
- Tirs cadrés: 1/2
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Sylla Massiré
A
|
| 7.8
Massiré Sylla @ Viktoria Plzen - Union SG7.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|9
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|50/53 (94.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/5 (80%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 50/53 (94.3%)
- Passes clés: 1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Kricfalusi Ondrej
⚽
|
| 7.1
Ondrej Kricfalusi @ Viktoria Plzen - Union SG7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|2
| Dégagements
|5
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
1 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|37/42 (88.1%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/4 (25%)
| Ballons perdus
|8
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Précision des passes: 37/42 (88.1%)
- Tirs cadrés: 1/1
- Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
|
Schoofs Rob
|
| 7.0
Rob Schoofs @ Viktoria Plzen - Union SG7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|46/56 (82.1%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/10 (40%)
| Ballons perdus
|10
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 46/56 (82.1%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
|
Patris Louis
A
|
| 7.5
Louis Patris @ Viktoria Plzen - Union SG7.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/2
| Distribution
| Précision des passes
|7/13 (53.8%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|15
|
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 7/13 (53.8%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 1/2
- Buts sur phase arrêtée: 0/2
- Précision des centres: 0/2 (0%)
|
Zeneli Besfort
|
| 7.4
Besfort Zeneli @ Viktoria Plzen - Union SG7.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|4
| Tirs cadrés
|2
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|28/30 (93.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 28/30 (93.3%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 2/4
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
|
Olaru Darius
|
| 6.7
Darius Olaru @ Viktoria Plzen - Union SG6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|32/38 (84.2%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|9
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 32/38 (84.2%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 1/1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Smith Guilherme
|
| 7.2
Guilherme Smith @ Viktoria Plzen - Union SG7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|3
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|20/21 (95.2%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/21 (95.2%)
- Tirs cadrés: 1/1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
- Précision des centres: 0/2 (0%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Mofokeng Relebohile
⚽
|
| 8.2
Relebohile Mofokeng @ Viktoria Plzen - Union SG8.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|3
| Tirs cadrés
|3
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/24 (62.5%)
| Passes clés
|4
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|1/3 (33.3%)
| Ballons perdus
|12
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Précision des passes: 15/24 (62.5%)
- Passes clés: 4
- Tirs cadrés: 3/3
- Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
|
Biondic Mateo
⚽
|
| 8.1
Mateo Biondic @ Viktoria Plzen - Union SG8.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|59
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
1 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|4
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|15/18 (83.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|8
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Précision des passes: 15/18 (83.3%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 1/4
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|Banc
|
Hamoutahar Youssef
|
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|
Chambaere Vic
|
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|
Chibani Nohim
|
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Rodriguez Kevin
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Kavlashvili Giorgi
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Aquino Dylan
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De Roeve Denzel
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Hurtevent Ilan
|
|
|
|
|
Keita Sekou
|
|
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|
Tshilanda Kabongo Daniel
|
|
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|