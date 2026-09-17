Viktoria Plzen - Union SG (Europa League 2026/2027)

86

Le Viktoria Plzen fait tourner le ballon dans sa surface



84

On se dirige vers une belle victoire de l'Union.



84

On se dirige vers une belle victoire de l'Union.



82

Darius Olaru

Dylan Aquino





81

Plzen essaye de ne pas aggraver le score.



76

Belle frappe de Hurtevent !



75

Koffi a facilement capté le tir de Cerv.



75

Ondrej Kricfalusi

Nohim Chibani





73

Hurtevent n'a pas réussi à controler son ballon...



72

Kricfalusi, le troisième buteur de l'Union cède sa place.



72

Patrik Hrosovský

Lukáš Červ





68

L'Union joue plus bas depuis quelques minutes et attend de repartir en contre-attaque.



64

Koffi capte le ballon. Passe trop longue...



64

Prince Kwabena Adu

Baboucarr Faal





64

Amar Memic

Adam Gabriel





63

Guilherme Smith

Denzel De Roeve





63

Mateo Biondic

Kevin Rodriguez





63

Relebohile Mofokeng

Ilan Hurtevent





61

Triple changement pour David Hubert



60

Carte jaune pour stefan pirgic





59



But de Ondrej Kricfalusi (Besfort Zeneli)





57

Kricfalusi marque devant sa famille



56

ET DE TROIS POUR L'UNION SUR CORNER !



56

Wiegele très attentif sur son premier poteau. Guilherme pour le premier corner de l'Union.



55

À coté le tir de Biondic et on a l'impression que ce n'est pas fini



54

Moins d'intensité de la part du Viktoria dans cette deuxième période.



52

Pas assez de puissance sur la frappe de Mofokeng



46

Attention à Koffi qui s'est un peu loupé



46

C'est reparti !



45

Karel Spáčil

Sampson Dweh





45

Carte jaune pour Patrik Hrosovský





44

Deux buts en contre attaque pour l'Union dans cette première période.



43



But de Mateo Biondic (Louis Patris)





43

BUUUUUUUUUUUUUUUUUT 2-0 POUR L'UNION ENCORE EN CONTRE ATTAQUE



42

Carte jaune pour Mateo Biondic





37

MAIS QUEL ARRÊT DU GARDIEN SUR LA FRAPPE DE ZENELI AU PREMIER POTEAU



35

Tir complètement raté de Biondic. Mauvais placement du corps



35

Belle anticipation de Wiegele. Le gardien est sorti dégager le ballon.



32

Beau contrôle d'Adu, mais il croque sa frappe



31

Hubert fait descendre ses attaquants pour aider la défense



30

1.48 de XG pour l'Union dans cette demi-heure de jeu



29

Corner pour le Viktoria !



19

Pour le moment, une seule équipe existe et c'est l'Union Saint-Gilloise



18

Terrible contre attaque des Bruxellois sur le but



17



But de Relebohile Mofokeng (Massiré Sylla)





17

BUUUUUUUUUUUUUUUT DE L'UNION ! MOFOKENG OUVRE LE SCORE



16

Carte jaune pour Ondrej Kricfalusi





15

La frappe de Schoofs heurte la barre !



14

Sylla s'est fait avoir sur son duel et le Viktoria en a profité pour aller chercher un corner



12

TRÈS GROSSE FRAPPE DE ZENELI. WIEGELE NE LAISSE RIEN PASSER



11

ENCORE UN ARRÊT DU GARDIEN DE PLZEN



9

L'Union pousse beaucoup en ce début de rencontre.



6

ENORME OCCASION POUR L'UNION DE PATRIS ! SA TÊTE EST ARRÊTÉ



5

Faute de Schoofs.



4

Première frappe du match pour les Bruxellois ! Le tir de Patris a été contré



3

Perte de balle de l'Union devant la surface du Viktoria



1

Biondic à l'oeuvre cette fois !



1

C'est parti entre les deux équipes



1

Viktoria Plzen - Union SG: 0-0





21:00

Bonsoir, ce direct commenté va commencer !





présentation (du match): LIVE : Viktoria Plzen 0-0 Union Saint-Gilloise



