Date: 17/09/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Doosan Arena

Viktoria Plzen - Union SG (Europa League 2026/2027)

Rencontre du Journée 1 en Europa League 2026/2027 entre Viktoria Plzen et Union SG.

Date: 17/09/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Doosan Arena

Les compositions

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Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Wiegele Florian 90' 7.44 -
  • Arrêts: 10
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/24 (29.2%)
Plus de stats
Paliscak Tobias 90' 6.07 -
  • Précision des passes: 40/46 (87%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Vavro Denis 90' 6.87 -
  • Précision des passes: 54/61 (88.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Spáčil Karel 45' 6.18 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Memic Amar 64' 5.23 -
  • Précision des passes: 17/25 (68%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
pirgic stefan   90' 5.83 -
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hrosovský Patrik   72' 5.65 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Souare Cheick 90' 6.36 -
  • Précision des passes: 40/47 (85.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Sojka Alexandr 90' 5.88 -
  • Précision des passes: 31/41 (75.6%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 2/12 (16.7%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Visinsky Denis 45' 5.8 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Adu Prince Kwabena 64' 6.48 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Červ Lukáš 18' 6.09 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Doski Merchas 0'  
Ladra Tomáš 0'  
Panoš Jiří 0'  
Faal Baboucarr 26' 6.35 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kabongo Christophe 0'  
Gabriel Adam 26' 6.02 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Baier Viktor 0'  
Dweh Sampson 45' 6.38 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Prebsl Filip 0'  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.81 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 90' 7.34 -
  • Précision des passes: 40/49 (81.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sylla Massiré A 90' 7.98 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 67/75 (89.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej  75' 8.11 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 52/58 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Schoofs Rob 90' 7.03 -
  • Précision des passes: 74/86 (86%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Patris Louis A 90' 6.89 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Zeneli Besfort A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 49/51 (96.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Olaru Darius 82' 6.28 -
  • Précision des passes: 43/51 (84.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 63' 7.2 -
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 63' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/24 (62.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo  63' 8.05 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Hamoutahar Youssef 0'  
Chambaere Vic 0'  
Chibani Nohim 15' 7.16 -
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 27' 6.69 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Kavlashvili Giorgi 0'  
Aquino Dylan 8' 6.53  
Plus de stats
De Roeve Denzel 27' 6.96 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Hurtevent Ilan 27' 6.66 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Keita Sekou 0'  
Tshilanda Kabongo Daniel 0'  

Live



Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
86
 Le Viktoria Plzen fait tourner le ballon dans sa surface
84
 On se dirige vers une belle victoire de l'Union.
84
 On se dirige vers une belle victoire de l'Union.
82
 remplacé Darius Olaru
remplaçant Dylan Aquino
81
 Plzen essaye de ne pas aggraver le score.
76
 Belle frappe de Hurtevent !
75
 Koffi a facilement capté le tir de Cerv.
75
 remplacé Ondrej Kricfalusi
remplaçant Nohim Chibani
73
 Hurtevent n'a pas réussi à controler son ballon...
72
 Kricfalusi, le troisième buteur de l'Union cède sa place.
72
 remplacé Patrik Hrosovský
remplaçant Lukáš Červ
68
 L'Union joue plus bas depuis quelques minutes et attend de repartir en contre-attaque.
64
 Koffi capte le ballon. Passe trop longue...
64
 remplacé Prince Kwabena Adu
remplaçant Baboucarr Faal
64
 remplacé Amar Memic
remplaçant Adam Gabriel
63
 remplacé Guilherme Smith
remplaçant Denzel De Roeve
63
 remplacé Mateo Biondic
remplaçant Kevin Rodriguez
63
 remplacé Relebohile Mofokeng
remplaçant Ilan Hurtevent
61
 Triple changement pour David Hubert
60
  Carte jaune pour stefan pirgic
59

But 		But de Ondrej Kricfalusi (Besfort Zeneli)
57
 Kricfalusi marque devant sa famille
56
 ET DE TROIS POUR L'UNION SUR CORNER !
56
 Wiegele très attentif sur son premier poteau. Guilherme pour le premier corner de l'Union.
55
 À coté le tir de Biondic et on a l'impression que ce n'est pas fini
54
 Moins d'intensité de la part du Viktoria dans cette deuxième période.
52
 Pas assez de puissance sur la frappe de Mofokeng
46
 Attention à Koffi qui s'est un peu loupé
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 remplacé Karel Spáčil
remplaçant Sampson Dweh
45
  Carte jaune pour Patrik Hrosovský
44
 Deux buts en contre attaque pour l'Union dans cette première période.
43

But 		But de Mateo Biondic (Louis Patris)
43
 BUUUUUUUUUUUUUUUUUT 2-0 POUR L'UNION ENCORE EN CONTRE ATTAQUE
42
  Carte jaune pour Mateo Biondic
37
 MAIS QUEL ARRÊT DU GARDIEN SUR LA FRAPPE DE ZENELI AU PREMIER POTEAU
35
 Tir complètement raté de Biondic. Mauvais placement du corps
35
 Belle anticipation de Wiegele. Le gardien est sorti dégager le ballon.
32
 Beau contrôle d'Adu, mais il croque sa frappe
31
 Hubert fait descendre ses attaquants pour aider la défense
30
 1.48 de XG pour l'Union dans cette demi-heure de jeu
29
 Corner pour le Viktoria !
19
 Pour le moment, une seule équipe existe et c'est l'Union Saint-Gilloise
18
 Terrible contre attaque des Bruxellois sur le but
17

But 		But de Relebohile Mofokeng (Massiré Sylla)
17
 BUUUUUUUUUUUUUUUT DE L'UNION ! MOFOKENG OUVRE LE SCORE
16
  Carte jaune pour Ondrej Kricfalusi
15
 La frappe de Schoofs heurte la barre !
14
 Sylla s'est fait avoir sur son duel et le Viktoria en a profité pour aller chercher un corner
12
 TRÈS GROSSE FRAPPE DE ZENELI. WIEGELE NE LAISSE RIEN PASSER
11
 ENCORE UN ARRÊT DU GARDIEN DE PLZEN
9
 L'Union pousse beaucoup en ce début de rencontre.
6
 ENORME OCCASION POUR L'UNION DE PATRIS ! SA TÊTE EST ARRÊTÉ
5
 Faute de Schoofs.
4
 Première frappe du match pour les Bruxellois ! Le tir de Patris a été contré
3
 Perte de balle de l'Union devant la surface du Viktoria
1
 Biondic à l'oeuvre cette fois !
1
 C'est parti entre les deux équipes
1
 Viktoria Plzen - Union SG: 0-0
21:00
 Bonsoir, ce direct commenté va commencer !

présentation (du match): LIVE : Viktoria Plzen 0-0 Union Saint-Gilloise
Viktoria Plzen: Florian Wiegele - Tobias Paliscak - Denis Vavro - Karel Spáčil - Amar Memic - stefan pirgic - Patrik Hrosovský - Cheick Souare - Alexandr Sojka - Denis Visinsky - Prince Kwabena Adu
Banc: Lukáš Červ - Merchas Doski - Tomáš Ladra - Jiří Panoš - Baboucarr Faal - Christophe Kabongo - Adam Gabriel - Viktor Baier - Sampson Dweh - Filip Prebsl

Union SG (Viktoria Plzen - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Rob Schoofs - Louis Patris - Besfort Zeneli - Darius Olaru - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Banc: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 4-0 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 5-0 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 4-1 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 1-2 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-3 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 1-2 Torreense Torreense
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