Viktoria Plzen
Union SG
0-1
0-2
43' Mateo Biondic (Louis Patris)
0-3
|Date:
|17/09/2026 21:00
|Compétition:
|Europa League
|journée:
|Journée 1
|Stade:
|Doosan Arena
Viktoria Plzen - Union SG (Europa League 2026/2027)
Rencontre du Journée 1 en Europa League 2026/2027 entre Viktoria Plzen et Union SG.
|Date:
|17/09/2026 21:00
|Compétition:
|Europa League
|journée:
|Journée 1
|Stade:
|Doosan Arena
Les compositions
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Live
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Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
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86
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Le Viktoria Plzen fait tourner le ballon dans sa surface
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84
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On se dirige vers une belle victoire de l'Union.
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84
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On se dirige vers une belle victoire de l'Union.
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82
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Darius Olaru
Dylan Aquino
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81
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Plzen essaye de ne pas aggraver le score.
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76
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Belle frappe de Hurtevent !
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75
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Koffi a facilement capté le tir de Cerv.
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75
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Ondrej Kricfalusi
Nohim Chibani
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73
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Hurtevent n'a pas réussi à controler son ballon...
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72
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Kricfalusi, le troisième buteur de l'Union cède sa place.
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72
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Patrik Hrosovský
Lukáš Červ
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68
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L'Union joue plus bas depuis quelques minutes et attend de repartir en contre-attaque.
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64
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Koffi capte le ballon. Passe trop longue...
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64
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Prince Kwabena Adu
Baboucarr Faal
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64
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Amar Memic
Adam Gabriel
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63
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Guilherme Smith
Denzel De Roeve
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63
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Mateo Biondic
Kevin Rodriguez
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63
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Relebohile Mofokeng
Ilan Hurtevent
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61
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Triple changement pour David Hubert
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60
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Carte jaune pour stefan pirgic
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59
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But de Ondrej Kricfalusi (Besfort Zeneli)
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57
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Kricfalusi marque devant sa famille
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56
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ET DE TROIS POUR L'UNION SUR CORNER !
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56
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Wiegele très attentif sur son premier poteau. Guilherme pour le premier corner de l'Union.
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55
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À coté le tir de Biondic et on a l'impression que ce n'est pas fini
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54
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Moins d'intensité de la part du Viktoria dans cette deuxième période.
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52
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Pas assez de puissance sur la frappe de Mofokeng
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46
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Attention à Koffi qui s'est un peu loupé
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46
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C'est reparti !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45
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Karel Spáčil
Sampson Dweh
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45
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Carte jaune pour Patrik Hrosovský
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44
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Deux buts en contre attaque pour l'Union dans cette première période.
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43
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But de Mateo Biondic (Louis Patris)
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43
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BUUUUUUUUUUUUUUUUUT 2-0 POUR L'UNION ENCORE EN CONTRE ATTAQUE
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42
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Carte jaune pour Mateo Biondic
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37
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MAIS QUEL ARRÊT DU GARDIEN SUR LA FRAPPE DE ZENELI AU PREMIER POTEAU
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35
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Tir complètement raté de Biondic. Mauvais placement du corps
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35
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Belle anticipation de Wiegele. Le gardien est sorti dégager le ballon.
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32
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Beau contrôle d'Adu, mais il croque sa frappe
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31
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Hubert fait descendre ses attaquants pour aider la défense
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30
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1.48 de XG pour l'Union dans cette demi-heure de jeu
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29
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Corner pour le Viktoria !
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19
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Pour le moment, une seule équipe existe et c'est l'Union Saint-Gilloise
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18
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Terrible contre attaque des Bruxellois sur le but
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17
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But de Relebohile Mofokeng (Massiré Sylla)
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17
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BUUUUUUUUUUUUUUUT DE L'UNION ! MOFOKENG OUVRE LE SCORE
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16
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Carte jaune pour Ondrej Kricfalusi
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15
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La frappe de Schoofs heurte la barre !
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14
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Sylla s'est fait avoir sur son duel et le Viktoria en a profité pour aller chercher un corner
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12
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TRÈS GROSSE FRAPPE DE ZENELI. WIEGELE NE LAISSE RIEN PASSER
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11
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ENCORE UN ARRÊT DU GARDIEN DE PLZEN
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9
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L'Union pousse beaucoup en ce début de rencontre.
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6
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ENORME OCCASION POUR L'UNION DE PATRIS ! SA TÊTE EST ARRÊTÉ
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5
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Faute de Schoofs.
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4
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Première frappe du match pour les Bruxellois ! Le tir de Patris a été contré
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3
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Perte de balle de l'Union devant la surface du Viktoria
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1
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Biondic à l'oeuvre cette fois !
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1
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C'est parti entre les deux équipes
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1
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Viktoria Plzen - Union SG: 0-0
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21:00
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Bonsoir, ce direct commenté va commencer !
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présentation (du match): LIVE : Viktoria Plzen 0-0 Union Saint-Gilloise
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Viktoria Plzen:
Florian Wiegele
- Tobias Paliscak
- Denis Vavro
- Karel Spáčil
- Amar Memic
- stefan pirgic
- Patrik Hrosovský
- Cheick Souare
- Alexandr Sojka
- Denis Visinsky
- Prince Kwabena Adu
Banc: Lukáš Červ - Merchas Doski - Tomáš Ladra - Jiří Panoš - Baboucarr Faal - Christophe Kabongo - Adam Gabriel - Viktor Baier - Sampson Dweh - Filip Prebsl
Banc: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo