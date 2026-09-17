Suis Viktoria Plzen - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
|Date:
|17/09/2026 21:00
|Compétition:
|Europa League
|journée:
|Journée 1
|Stade:
|Doosan Arena
Ce soir, l'Union Saint-Gilloise affronte Viktoria Plzen pour son premier match d'Europa League de la saison.
21:00
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Viktoria Plzen:
Florian Wiegele
- Amar Memic
- Tobias Paliscak
- Denis Vavro
- Karel Spáčil
- Patrik Hrosovský
- stefan pirgic
- Alexandr Sojka
- Cheick Souare
- Denis Visinsky
- Prince Kwabena Adu
Banc: Lukáš Červ - Merchas Doski - Tomáš Ladra - Jiří Panoš - Baboucarr Faal - Christophe Kabongo - Adam Gabriel - Viktor Baier - Sampson Dweh - Filip Prebsl
Banc: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo
Prono Viktoria Plzen - Union SG
Viktoria Plzen gagne
Partage
Union SG gagne
|Viktoria Plzen gagne
|Partage
|Union SG gagne
|20%
|40%
|40%
|Les plus populaires
|1-1
(5x)
|1-2
(4x)
|2-1
(3x)
Comparatif Viktoria Plzen - Union SG
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