Suis Viktoria Plzen - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 17/09/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Doosan Arena

Ce soir, l'Union Saint-Gilloise affronte Viktoria Plzen pour son premier match d'Europa League de la saison.

Tous les matches en direct
Temps   21:00 
Viktoria Plzen: Florian Wiegele - Amar Memic - Tobias Paliscak - Denis Vavro - Karel Spáčil - Patrik Hrosovský - stefan pirgic - Alexandr Sojka - Cheick Souare - Denis Visinsky - Prince Kwabena Adu
Banc: Lukáš Červ - Merchas Doski - Tomáš Ladra - Jiří Panoš - Baboucarr Faal - Christophe Kabongo - Adam Gabriel - Viktor Baier - Sampson Dweh - Filip Prebsl

Union SG (Viktoria Plzen - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Rob Schoofs - Darius Olaru - Guilherme Smith - Besfort Zeneli - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Banc: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo

Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Wiegele Florian  
Memic Amar  
Paliscak Tobias  
Vavro Denis  
Spáčil Karel  
Hrosovský Patrik  
pirgic stefan  
Sojka Alexandr  
Souare Cheick  
Visinsky Denis  
Adu Prince Kwabena  
Banc
Červ Lukáš  
Doski Merchas  
Ladra Tomáš  
Panoš Jiří  
Faal Baboucarr  
Kabongo Christophe  
Gabriel Adam  
Baier Viktor  
Dweh Sampson  
Prebsl Filip  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé  
Havenaar Nikki  
Sylla Massiré  
Kricfalusi Ondrej  
Patris Louis  
Schoofs Rob  
Olaru Darius  
Smith Guilherme  
Zeneli Besfort  
Mofokeng Relebohile  
Biondic Mateo  
Banc
Hamoutahar Youssef  
Chambaere Vic  
Chibani Nohim  
Rodriguez Kevin  
Kavlashvili Giorgi  
Aquino Dylan  
De Roeve Denzel  
Hurtevent Ilan  
Keita Sekou  
Tshilanda Kabongo Daniel  

Prono Viktoria Plzen - Union SG

Viktoria Plzen gagne
Partage
Union SG gagne
Viktoria Plzen Viktoria Plzen gagne Partage Union SG Union SG gagne
20% 40% 40%
Les plus populaires
1-1
(5x)		 1-2
(4x)		 2-1
(3x)

Comparatif Viktoria Plzen - Union SG

Classement

28
22

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 Hoffenheim Hoffenheim
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Juventus Juventus 21:00 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 21:00 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 21:00 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 21:00 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 21:00 Torreense Torreense
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