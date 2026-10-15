Suis Dinamo Zagreb - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 15/10/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 2
Stade: Stadion Maksimir

Le RSC Anderlecht dispute son deuxième match de Ligue Europa ce jeudi. Les Mauves se rendent à Zagreb, pour y défier le champion de Croatie, le Dinamo Zagreb.

Tous les matches en direct
Temps   21:00 
Dinamo Zagreb: Dion Drena Beljo - Dominik Kotarski - Niko Galesic - Sergi Dominguez - Stjepan Radeljić - Matteo Perez Vinlöf - Josip Mišić - Iker Almena Horcajo - Luka Stojkovic - Luka Ivanušec - Arbër Hoxha
Banc: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić

Anderlecht (Dinamo Zagreb - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Kaïs Barry - Léo Pétrot - Andrew Omobamidele - Oleg Reabciuk - Mario Stroeykens - Thelo Aasgaard - Tristan Degreef - Lukas Ambros - Mihajlo Cvetkovic - Marten Winkler
Banc: Romeo Amane - Tawfik Bentayeb - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini

Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Drena Beljo Dion  
Kotarski Dominik  
Galesic Niko  
Dominguez Sergi  
Radeljić Stjepan  
Perez Vinlöf Matteo  
Mišić Josip  
Almena Horcajo Iker  
Stojkovic Luka  
Ivanušec Luka  
Hoxha Arbër  
Banc
Zagorac Daniel  
Goda Bruno  
Kravtsov Kirill  
Rodríguez Dani  
Zajc Miha  
Prevljak Smail  
Lisica Mateo  
Valincic Moris  
Mckenna Scott  
Filipović Ivan  
Kacavenda Lukas  
Oršić Mislav  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Barry Kaïs  
Pétrot Léo  
Omobamidele Andrew  
Reabciuk Oleg  
Stroeykens Mario  
Aasgaard Thelo  
Degreef Tristan  
Ambros Lukas  
Cvetkovic Mihajlo  
Winkler Marten  
Banc
Amane Romeo  
Bentayeb Tawfik  
Keita Zoumana  
Augustinsson Ludwig  
Antman Oliver  
Sikan Danylo  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Ojea Noa  
Kana Marco  
Maamar Ali  
Bertaccini Adriano  

Prono Dinamo Zagreb - Anderlecht

Dinamo Zagreb gagne
Partage
Anderlecht gagne
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
28.57% 42.86% 28.57%
Les plus populaires
1-1
(6x)		 1-2
(3x)		 2-0
(1x)

Comparatif Dinamo Zagreb - Anderlecht

Classement

18
21

Points

1
0

Perdre

0
1

Buts inscrits

0
1

Buts reçus

0
2

face-à-face remportés

2
1
1
13/12 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/10 18:55 Anderlecht Anderlecht 0-2 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
02/12 21:05 Anderlecht Anderlecht 0-1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
17/09 19:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-2 Anderlecht Anderlecht

Europa League

 Journée 2
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Prague Sparta Prague 1-1 Lillestrom SK Lillestrom SK
Torreense Torreense 1-1 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 21:00 Ararat Erevan Ararat Erevan
SL Benfica SL Benfica 21:00 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 21:00 Levski Sofia Levski Sofia
Hoffenheim Hoffenheim 21:00 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 21:00 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 21:00 OFI Kreta OFI Kreta
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