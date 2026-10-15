Suis Dinamo Zagreb - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
|Date:
|15/10/2026 21:00
|Compétition:
|Europa League
|journée:
|Journée 2
|Stade:
|Stadion Maksimir
Le RSC Anderlecht dispute son deuxième match de Ligue Europa ce jeudi. Les Mauves se rendent à Zagreb, pour y défier le champion de Croatie, le Dinamo Zagreb.
21:00
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Dinamo Zagreb:
Dion Drena Beljo
- Dominik Kotarski
- Niko Galesic
- Sergi Dominguez
- Stjepan Radeljić
- Matteo Perez Vinlöf
- Josip Mišić
- Iker Almena Horcajo
- Luka Stojkovic
- Luka Ivanušec
- Arbër Hoxha
Banc: Daniel Zagorac - Bruno Goda - Kirill Kravtsov - Dani Rodríguez - Miha Zajc - Smail Prevljak - Mateo Lisica - Moris Valincic - Scott Mckenna - Ivan Filipović - Lukas Kacavenda - Mislav Oršić
Banc: Romeo Amane - Tawfik Bentayeb - Zoumana Keita - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Danylo Sikan - Enric Llansana - Justin Heekeren - Noa Ojea - Marco Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini
Prono Dinamo Zagreb - Anderlecht
Dinamo Zagreb gagne
Partage
Anderlecht gagne
|Dinamo Zagreb gagne
|Partage
|Anderlecht gagne
|28.57%
|42.86%
|28.57%
|Les plus populaires
|1-1
(6x)
|1-2
(3x)
|2-0
(1x)
Comparatif Dinamo Zagreb - Anderlecht
Classement
18
21
Points
1
0
Perdre
0
1
Buts inscrits
0
1
Buts reçus
0
2
face-à-face remportés
2
1
1
|13/12 21:00
|Dinamo Zagreb
|0-0
|Anderlecht
|04/10 18:55
|Anderlecht
|0-2
|Dinamo Zagreb
|02/12 21:05
|Anderlecht
|0-1
|Dinamo Zagreb
|17/09 19:00
|Dinamo Zagreb
|0-2
|Anderlecht