Suis Union SG - Real Sociedad en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.
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Date: 15/10/2026 18:45
Compétition: Europa League
journée: Journée 2
Stade: King Power at Den Dreef

L'Union confirmera-t-elle sa victoire à Plzen contre la Real Socidad ? La tâche ne sera pas simple, que ce soit à cause de la qualité de l'adversaire ou des absences à déplorer. Mais au sein du club, tout le monde veut y croire.

Tous les matches en direct
Temps   18:45 
Scott Crabbé depuis Louvain
18:01
 La Sociedad avec son équipe type
L'Europa League fait partie des priorités de la maison, l'équipe doit se reprendre après la défaite contre Bournemouth
17:44
 L'Union avec le même onze que contre Louvain
Avec le nombre d'absents, David Hubert n'a pas vraiment le choix des armes. Comme prévu, seuls deux joueurs de champ du noyau A sont sur le banc : De Roeve et Aquino. Chibani reçoit quant à lui une nouvelle chance de se montrer en défense
Union SG (Union SG - Real Sociedad)
Union SG: Hervé Koffi - Nohim Chibani - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Darius Olaru - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Banc: Youssef Hamoutahar - Vic Chambaere - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Sekou Keita - Daniel Tshilanda Kabongo - Nikki Havenaar

Real Sociedad (Union SG - Real Sociedad)
Real Sociedad: Unai Marrero - Igor Zubeldía Elorza - Mamadou Sarr - Jon Martin - Sergio Gómez - Job ochieng - Jon Gorrotxategi - Yangel Herrera - Goncalo Guedes - Mikel Oyarzabal - Luka Sucic
Banc: Alejandro Remiro Gargallo - Aihen Muñoz Capellán - Ander Barrenetxea Muguruza - Benat Turrientes - Orri Oskarsson - Takefusa Kubo - Pablo Marin - Jon Pacheco - Carlos Soler Barragán - Héctor Garcia Fort - Arsen Zakharyan
17:35
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Louvain pour ce nouveau match de la campagne d'Europa League de l'Union Saint-Gilloise

Union SG Union SG
Koffi Hervé  
Chibani Nohim  
Sylla Massiré  
Kricfalusi Ondrej  
Van de Perre Kamiel  
Patris Louis  
Olaru Darius  
Zeneli Besfort  
Smith Guilherme  
Mofokeng Relebohile  
Biondic Mateo  
Banc
Hamoutahar Youssef  
Chambaere Vic  
Kavlashvili Giorgi  
Aquino Dylan  
De Roeve Denzel  
Keita Sekou  
Tshilanda Kabongo Daniel  
Havenaar Nikki  
 

Real Sociedad Real Sociedad
Marrero Unai  
Zubeldía Elorza Igor  
Sarr Mamadou  
Martin Jon  
Gómez Sergio  
ochieng Job  
Gorrotxategi Jon  
Herrera Yangel  
Guedes Goncalo  
Oyarzabal Mikel  
Sucic Luka  
Banc
Remiro Gargallo Alejandro  
Muñoz Capellán Aihen  
Barrenetxea Muguruza Ander  
Turrientes Benat  
Oskarsson Orri  
Kubo Takefusa  
Marin Pablo  
Pacheco Jon  
Soler Barragán Carlos  
Garcia Fort Héctor  
Zakharyan Arsen  

présentation (du match)

Six blessés, deux suspendus, deux non repris : la compo probable de l'Union contre la Real Sociedad
Six blessés, deux suspendus, deux non repris : la compo probable de l'Union contre la Real Sociedad

L'Union Saint-Gilloise a pris ses quartiers à Louvain pour la reprise de l'Europa League. Face à la Real Sociedad, les troupes de David Hubert veulent réaliser le 6 sur 6 mais déplorent de nombreux absents.

Lors du déplacement au Viktoria Plzen, les diverses défections n'avaient pas empêché l'Union de s'imposer 0-3. Mais ici, l'adversité sera plus importante et l'infirmerie plus remplie encore.

Au rayon des blessés, David Hubert doit - en plus des absents de longue date que sont Ross Sykes et Kevin Mac Allister - se passer d'Ondřej Kričfaluši, Rob Schoofs, Kévin Rodriguez et Ilan Hurtevent.

A cela s'ajoutent les suspendus (Adem Zorgane et Raul Florucz) ainsi que les joueurs non repris sur la liste européenne, à savoir Anouar Ait El Hadj et Ivan Pavlic.

Les bonnes nouvelles ? Biondic est apte, Van de Perre de retour de suspension

De quoi faire tout de même monter la barre à dix absents. Et ainsi restreindre drastiquement les choix du staff : l'Union ne devrait disposer que de deux joueurs de champ du noyau A sur le banc, le reste de la sélection étant complété par les U23.

En face, la Real Sociedad n'avait pas fait tourner pour son premier match dans la compétition, alignant notamment le Champion du Monde Mikel Oyarzabal et l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez. Et vu la défaite contre Bournemouth, les Basques ont besoin de points.

La composition probable de l'Union : Koffi - Patris, Sylla, Havenaar - De Roeve, Van de Perre, Zeneli, Olaru, Guilherme - Biondic, Mofokeng

Prono Union SG - Real Sociedad

Union SG gagne
Partage
Real Sociedad gagne
Union SG Union SG gagne Partage Real Sociedad Real Sociedad gagne
42.86% 35.71% 21.43%
Les plus populaires
1-2
(3x)		 1-1
(3x)		 3-2
(2x)

Comparatif Union SG - Real Sociedad

Classement

8
25

Points

3
0

Gagner

1
0

Perdre

0
1

Buts inscrits

3
1

Buts reçus

0
2

Cartes jaunes

2
3

Europa League

 Journée 2
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 18:45 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 18:45 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 18:45 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 18:45 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Prague Sparta Prague 18:45 Lillestrom SK Lillestrom SK
Torreense Torreense 18:45 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 18:45 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 18:45 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 21:00 Ararat Erevan Ararat Erevan
SL Benfica SL Benfica 21:00 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 21:00 Levski Sofia Levski Sofia
Hoffenheim Hoffenheim 21:00 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 21:00 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 21:00 OFI Kreta OFI Kreta
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