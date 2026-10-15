L'Union Saint-Gilloise a pris ses quartiers à Louvain pour la reprise de l'Europa League. Face à la Real Sociedad, les troupes de David Hubert veulent réaliser le 6 sur 6 mais déplorent de nombreux absents.

Lors du déplacement au Viktoria Plzen, les diverses défections n'avaient pas empêché l'Union de s'imposer 0-3. Mais ici, l'adversité sera plus importante et l'infirmerie plus remplie encore.

Au rayon des blessés, David Hubert doit - en plus des absents de longue date que sont Ross Sykes et Kevin Mac Allister - se passer d'Ondřej Kričfaluši, Rob Schoofs, Kévin Rodriguez et Ilan Hurtevent.

A cela s'ajoutent les suspendus (Adem Zorgane et Raul Florucz) ainsi que les joueurs non repris sur la liste européenne, à savoir Anouar Ait El Hadj et Ivan Pavlic.

Les bonnes nouvelles ? Biondic est apte, Van de Perre de retour de suspension

De quoi faire tout de même monter la barre à dix absents. Et ainsi restreindre drastiquement les choix du staff : l'Union ne devrait disposer que de deux joueurs de champ du noyau A sur le banc, le reste de la sélection étant complété par les U23.

En face, la Real Sociedad n'avait pas fait tourner pour son premier match dans la compétition, alignant notamment le Champion du Monde Mikel Oyarzabal et l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez. Et vu la défaite contre Bournemouth, les Basques ont besoin de points.

La composition probable de l'Union : Koffi - Patris, Sylla, Havenaar - De Roeve, Van de Perre, Zeneli, Olaru, Guilherme - Biondic, Mofokeng